Pogled svisoka za njih ima drugo značenje: Tko su najviši hrvatski celebi?

Prema istraživanjima World of Statistics, Hrvati su među najvišim nacijama na svijetu, s prosječnom visinom muškaraca od oko 180 cm, dok žene u prosjeku mjere 166 cm. Ove podatke potvrđuju međunarodne studije koje rangiraju Hrvatsku među prvih 10 najviših zemalja, a vidljivo je to i među poznatim osobama. Od sportaša i glazbenika do glumaca, čija visina često privlači pozornost javnosti.

Petar Grašo

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL Petar Grašo, 2023.

Jedan od najviših hrvatskih glazbenika je Petar Grašo (48) čija je visina 197 centimetara. Ovaj popularni pjevač i kantautor, poznat po hitovima poput "Ako te pitaju" i "Moje zlato", svojom visokom figurom dodatno plijeni pozornost na pozornici.

Blanka Vlašić

Foto: PIXSELL/Ivana Ivanovic Blanka Vlašić

Među najvišim poznatim Hrvaticama nalazi se i Blanka Vlašić (41), bivša skakačica u vis i dvostruka svjetska prvakinja. Sa svojih 193 centimetara, Blanka je dominirala atletskim natjecanjima i ostala zapamćena kao jedna od najboljih skakačica svih vremena.

Goran Ivanišević

Foto: RTL

Legendarni tenisač i osvajač Wimbledona 2001. godine, Goran Ivanišević (53), visok je 193 centimetara. Njegova visina i moćni servis bili su njegovo najjače oružje na terenu.

Bruno Petković

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatski nogometaš Bruno Petković (30) svojom visinom od 193 centimetara ističe se na nogometnom terenu, a njegova snaga i fizička prisutnost često su ključni faktori u igri.

Dino Rađa

Foto: Instagram

Bivši profesionalni košarkaš Dino Rađa (57) jedan je od najviših poznatih Hrvata. Sa svojih 2,11 metara bio je dominantna figura na košarkaškim terenima i jedno od ključnih imena hrvatske košarke. Tijekom karijere igrao je u NBA ligi za Boston Celticse, a s reprezentacijom je osvojio brojne medalje, uključujući srebro na Olimpijskim igrama 1992. godine.

Slavko Sobin

Foto: Pixsell/ Davor Puklavec Slavko Sobin

Hrvatski kazališni i filmski glumac Slavko Sobin (40), kojeg mnogi poznaju iz serija poput "Crno-bijeli svijet" također spada među više glumce u domaćoj industriji, a visok je 186 centimetara.

Goran Navojec

Foto: PIXSELL/Armin Durgut Goran Navojec i Ivana Roščić

Poznati filmski i kazališni glumac Goran Navojec (54), prepoznatljiv po ulogama u brojnim domaćim serijama i filmovima, visok je 185 centimetara. Njegova prisutnost na ekranu uvijek ostavlja snažan dojam, a njegov specifičan humor čini ga jednim od omiljenih hrvatskih glumaca.

