Pjevačica Marija Husar Rimac se putem Instagrama oprostila od oca svog supruga Vjekoslava, odnosno svekra Nike, po kojem je njen mlađi sin dobio ime.

Na crno-bijeloj fotografiji objavila je zajednički trenutak, uz emotivnu poruku: 'Niko. Napustio nas je moj svekar - najbolji djed, otac, prijatelj, i najbolji svekar. Počivaj u miru Božjem'."

Marija i suprug Vjekoslav su početkom ovog mjeseca obnovili svoje bračne zavjete u Kani. Pjevačica je na Instagramu podijelila sliku ovog emotivnog trenutka.

'Mjesto gdje je Isus učinio prvo javno čudo. Na svadbi je vodu pretvorio u vino. Nas dvoje i ostali parovi danas smo imali svoju Kansku svadbu', napisala je uz objavu.

Otkrila je da su također posjetili baziliku u Nazaretu.

Marija i Vjekoslav su izrekli svoje zavjete u lipnju 2009. godine u crkvi svetoga Petra i Pavla, koja se nalazi u Franjevačkom samostanu na Gorici u Livnu.

Njene kume bile su Nina Badrić i Kristina Renić, dok je Neven Jurić bio Vjekoslavov kum. Supružnici imaju dva sina, Ivana i Niku, pri čemu je pjevačica Niku rodila kada je imala 46 godina.

'Niko nam se dogodio nakon 11 godina braka tako da, evo, imala sam 45 godina onda, taman sam navršila i već sam mislila, OK, to je to, gotovo, Ivan ostaje jedinac i s tim sam zadovoljna, porazgovarala sam s dragim Bogom i rekla sam - i na tome ti puno hvala, valjda tako treba biti, to prihvaćam. I baš u tom trenutku kad čovjek sve nekako prihvati i otpusti, onda sam saznala da sam u drugom stanju', rekla je Marija pa dodala: 'Plakala sam, sjećam se, postoji video, Vjeko me snimio gdje gledam u test, on je bio jadan sav zbunjen, što to znači, što znači ova crtica, ja kažem - trudna sam', izjavila je.