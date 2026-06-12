Preminuo David Hockney: Odlazak umjetnika koji je naslikao dušu Los Angelesa

David Hockney, jedan od najutjecajnijih britanskih umjetnika modernog doba, preminuo je u dobi od 88 godina, potvrđuje njegova glasnogovornica. Hockney je stvorio ime kao pop umjetnik tijekom 60-ih, a neke od njegovih najpoznatijih slika su slike bazena koje su pomogle definirati estetiku Los Angelesa. Djela poput "Veći pljusak" i "Portret umjetnika (Bazen s dvije figure)" prikazivala su hedonističke scene ljubavi, požude i gubitka koje se odvijaju pod osunčanim nebom grada.

Foto: Buzzy Enterprises/AFP/Profimedia

Osim toga, izrađivao je i portrete s promjenom perpektive i eksperimentirao s apstraktnim pejzažom, dok je kasnije u životu istraživao stvaranje umjetničkih djela iz nove 3D tehnologije.

Rušenje konzervativnih tabua

Hockney je tijekom karijere svojim djelima često izazivao konzervativno društvo. Njegova slika "Mi dva dječaka zajedno se držimo", nazvana po pjesmi Walta Whitmana, bila je rani pokazatelj toga.

Hockney je vodio aktivan socijalni život, družeći se s mnogim poznatim figurama na zabavama 60-ih u Londonu i SAD-u. Čak i nakon moždanog udara 2012. godine, koji mu je privremeno oštetio govor, nastavio je raditi.

Hockney je godinu dana nakon moždanog udara doživio gubitak svog 23-godišnjeg suradnika, koji se predozirao u njegovom domu. Njegova smrt bila je proglašena nesretnim slučajem, a Hockney je gotovo bio odustao od umjetnosti jer nakon nesretnog događaja nije imao inspiracije.

''Učiti ljude crtati znači učiti ljude gledati“, rekao je za Yorkshire Post 2018. godine. Njegova umjetnost nesumnjivo je imala dubok utjecaj na način na koji smo gledali 20. stoljeće.

Foto: Buzzy Enterprises/AFP/Profimedia