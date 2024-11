Preminuo bivši bubnjar popularnog rock benda: Pronađen mrtav u stanu

Bivši bubnjar grupe "My Chemical Romance", Bob Bryar, preminuo je u dobi od 44 godine, prenosi Daily Mail. Glazbenika su u četvrtak pronašli mrtvog u njegovom stanu u Tennesseeju, a uzrok smrti još nije poznat.

Foto: Profimedia

Njegovo tijelo bilo je u jako lošem stanju kad je pronađeno. Vlasti ne sumnjaju na kazneno djelo, s obzirom na to da je svo oružje u njegovom stanu ostalo netaknuto. Bryar je posljednji put viđen 4. studenog, istog dana kad je objavio svoj zadnji tweet. Bio je najdugovječniji i posljednji službeni bubnjar grupe "My Chemical Romance" te je nastupao s bendom od 2004. do 2006. godine. Riječ je o jednom od najutjecajnijih rock bendova 2000-ih. Bryar se pridružio bendu prije nego je postao komercijalno uspješan, a smatra se da je napustio svoje mjesto bunjara zbog napetih odnosa s kolegama.

Povukao se iz glazbe 2014. godine te je postao agent za nekretnine i aktivan zagovornik raznih utočišta za spašavanje pasa.

