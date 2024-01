Glumac najpoznatiji po ulozi Stuarta Carsona, zaručnika Brende Walsh u seriji Beverly Hills 90210, David Gail preminuo je u 58. godini, a tužnu vijest potvrdila je njegova sestra Katie Colmenares. Uzrok smrti nije poznat.

Također, utjelovio je i Deana Collinsa u sapunici "Savannah" te dr. Joea Scanlona u više od 200 epizoda "Port Charlesa", spin-offa serije General Hospital.

Njegova sestra oprostila sa od njega na društvenim mrežama posvetivši mu emotivnu objavu.

"Jedva da je postojao i jedan dan u mom životu da nisi bio uz mene, uvijek moj pratitelj, uvijek moj najbolji prijatelj spreman suočiti se sa svime i bilo kim sa mnom. Ti si predivno, voljeno i nevjerojatno ljudsko biće koje nedostaje svake sekunde, svakog dana, zauvijek", napisala je.

Voditelj i producent podcasta Bevery Hillsa 90210, Pete Ferriero oglasio se o Davidovoj smrti objavivši snimke Davida iz podcasta.

"Bio je pun života i nevjerojatnih priča. Zahvalan sam što sam ga poznavao. Toliko sam tužan zbog tog gubitka za svijet. Bio je dar za sve nas", napisao je Ferriero ispod objave glumčeve sestre.

Podsjetimo, David je na početku karijere glumio u "Murder", "She Wrote", "Dr. Doggie Howser", "Growing Pains", a 2002. godine pojavio se u filmu "Bending All the Rules" zajedno s Bradleyjem Cooperom i Colleen Porch.

