Američka glumica Nicki Aycox, poznata po ulogama u TV drami Supenaturals i filmu Djevojka u vlaku, preminula je u 47. godini. Nicki je 2020. godine dijagnosticirana leukemija i umrla je u četvrtak, rekla je njezina šogorica Susan Raab Ceklosky.

Kada se Nicki prvotno razboljela, mislila je da ima Covid. Liječnici su otkrili rak te je prošla kemoterapiju i liječenje matičnim stanicama.

Raab Celosky objavila je na društvenim mrežama: "Moja lijepa, pametna, žestoka, nevjerojatno talentirana i puna ljubavi šogorica, Nicki Aycox Raab, preminula je jučer s mojim bratom, Mattom Raabom, uz nju. Nicki i Matt imali su prekrasan zajednički život u Kaliforniji. Definitivno je bila borac i svi koji su je poznavali voljeli su je."

Aycox je rođena u Oklahomi. Imala je indijansko podrijetlo i mlađeg brata Stevea. Kao dijete, Aycox je svirala klavir i pjevala na natjecanjima ljepote. Njezini rani glumački nastupi uključuju 3rd Rock from the Sun, USA High, Boy Meets World, The X-Files i ponavljajuću ulogu u seriji Providence.

Godine 2003., Aycox je glumila Minxie Hayes, vidovnjakinju navijačicu, u Jeepers Creepers 2. Od srpnja do listopada 2005., Aycox je glumila vojniku Brendu "Mrs. B" Mitchell u filmu Ondje. Serija je pratila postrojbu 3. pješačke divizije vojske Sjedinjenih Država na njezinoj prvoj dužnosti u okupiranom Iraku i bilježila posljedice rata na obitelji vojnika u Sjedinjenim Državama.

Godine 2006., Aycox je gostovala u Criminal Minds, kao Amber Canardo, sociopatska serijska ubojica, u epizodi "The Perfect Storm". Također je te godine glumila Meg Masters, stalnu antagonisticu, u prvoj sezoni WB (sada CW) serije Supernatural. Izvršna producentica Kim Manners prethodno je radila s Aycoxom u epizodi Over There koju je on režirao i osobno ju je odabrala za ulogu Meg.

Godine 2007. Aycox se pojavila u trileru Perfect Stranger, zajedno s Halle Berry i Bruceom Willisom, kao žena koja pokušava ucijeniti bogatog menadžera za oglašavanje. Sljedeće godine, Aycox je glumio u Dosjeima X: Želim vjerovati, drugom dugometražnom nastavku franšize Dosjei X. Također 2008., Aycox je glumio u Joy Ride 2: Dead Ahead.

Godine 2015. Aycox je objavila svoj debi EP, Red Velvet Room, koji je sadržavao pet pjesama njezine autorske glazbe.