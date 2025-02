Preminula Playboyeva zečica u 47. godini od srčanog udara

Playboyeva zečica Ariane Bellamar preminula je u dobi od 46 godina, a vijest je prenio njen bivši suprug. U kampanji GoFundMe koju vodi njen bivši suprug, Tanner Slaught, stoji da je zvijezda preminula od srčanog udara.

"Iako je šokatna vijest jer je imala samo 46 godina, uvjeravam vas da je to nažalost istina. Nažalost, Ariane i svi mi ostali nismo bili spremni za ovaj iznenadni preokret događaja. Arijin sprovod financijski je izazov za mene i Scotta te smo zato pokrenuli GoFundMe kampanju", rekao je Tanner, referirajući se na drugog korisnika kampanje.

Ariane se pojavila u seriji "Suicide Squad" te "The Hangover Part", a kasnije se snimala s Hughom Hefnerom te postala Playboyeva zečica.

Poznata je to skandalu iz 2017. godine kada je na Twitteru kroz niz objava optužila Jeremyja Pivena, glumca nagrađenog Emmyjem, za neprikladno ponašanje na setu Entouragea u Playboyjevoj vili.

"Hej, Jeremy! Sjećaš li se kad si me stjerao u kut u svojoj prikolici na setu Entouragea? Kad si me bez pitanja hvatao za grudi? Kad sam pokušala otići, a ti si me zgrabio za guzicu, pogledao se u ogledao i rekao mi da smo ‘prekrasan par‘? #MeToo", napisala je. Ipak, glumac je odbacio sve optužbe.

