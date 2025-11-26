Preminula legendarna dizajnerica: Odjevala Lady Gagu, Beyonce, Rihannu...

Pamela “Pam” Hogg, škotska modna dizajnerica i umjetnica, preminula je u Londonu, potvrdila je njezina obitelj u emotivnoj objavi na Instagramu. Hogg je bila poznata po svom ekscentričnom stilu i po tome što je odijevala neke od najvećih svjetskih zvijezda, među kojima su Beyoncé, Rihanna, Kate Moss te Lady Gaga. Njezine kreacije nosile su i članice kraljevske obitelji, uključujući princezu Eugenie.

Obitelj objavila potresnu poruku

Prema priopćenju njezine obitelji, Hogg je posljednje dane provela u hospiciju St. Joseph’s u londonskoj četvrti Hackney, gdje je, kako navode, dobila iznimno brižnu i pažljivu skrb.

"S dubokom tugom obitelj Hogg objavljuje smrt svoje voljene Pamele", stoji u njihovoj izjavi. "Zahvalni smo što je posljednje sate mogla provesti u miru, okružena prijateljima i obitelji."

U poruci su naglasili kako je Pamelin kreativni duh obilježio živote mnogih te da će njezino nasljeđe zauvijek ostati inspiracija modnom svijetu.

Počeci karijere i jedinstveni stil

Hogg je rođena u Paisleyju, blizu Glasgowa, a u modni svijet ušla je početkom osamdesetih. Svoju prvu kolekciju predstavila je 1981. godine, u vrijeme kada je bila tek u ranim dvadesetima. Punk estetika snažno ju je oblikovala, što se odrazilo na njezine upečatljive, odvažne i avangardne kreacije.

Radila je i za brojne druge umjetnike, među kojima su Debbie Harry i Paula Yates, a osim mode, bavila se i glazbom te je nastupala u nekoliko bendova.

Neprocjenjiv trag u svijetu mode

Hogg je tijekom desetljeća izgradila reputaciju jedne od najprepoznatljivijih britanskih dizajnerica čiji rad nije bio masovan, ali je uvijek bio originalan, beskompromisan i izrazito umjetnički. Zbog toga ju je obožavala cijela generacija modnih entuzijasta, glazbenika i performera.

"Pamela će živjeti u našim srcima i mislima", zaključila je njezina obitelj.

