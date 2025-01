Preminula je Leslie Charleson, glumica poznata po ulozi u seriji General Hospital

Glumica Leslie Charleson, najpoznatija po ulozi Monice Quartermaine u legendarnoj sapunici "General Hospital," preminula je u dobi od 79 godina. Vijest o njezinoj smrti potvrdio je izvršni producent serije Frank Valentini, a uzrok smrti još uvijek nije objavljen.

"Teška srca objavljujem da je preminula moja draga prijateljica i kolegica Leslie Charleson," započeo je Valentini svoju izjavu. "Njezino trajno nasljeđe obuhvaća gotovo 50 godina samo u ‘General Hospitalu’ i, baš kao što je Monica bila srce Quartermaineovih, Leslie je bila voljeni matrijarh cijele glumačke ekipe. Nedostajat će mi naši svakodnevni razgovori, njezina dosjetljivost i nevjerojatna prisutnost na setu. U ime svih u seriji izražavam najiskrenije suosjećanje s njezinim voljenima u ovom teškom trenutku."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Leslie Chalreson

Charleson je na popularnoj drami ABC-ja počela raditi 1977. godine, a pojavila se u više od 2000 epizoda. Njezina interpretacija Monice Quartermaine obilježila je cijelu eru sapunica, a njezina glumačka karizma i predanost publici osigurale su joj status ikone žanra.

Svoju karijeru započela je 60-ih godina, glumeći u projektima poput "As the World Turns" i "A Flame in the Wind." Prije nego što se pridružila postavi "General Hospitala," ostvarila je zapaženu ulogu u sapunici "Love Is a Many Splendored Thing," gdje se pojavila u više od 1400 epizoda. Osim toga, Charleson se pojavila i u popularnim serijama poput "Happy Days" i "Friends," kao i u filmu "The Return of the Muskrats." Tijekom svoje plodne karijere, bila je nominirana za prestižnu nagradu Daytime Emmy.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: U Splitu party u čast preminulom Liamu Payneu: 'Cijelu noć se vrte hitovi'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa