Malo tko je prije 25 godina očekivao da će spin off serije "Herkul", "Ksena princeza ratnica" doživjeti toliku slavu. Dio svoje popularnosti serija uvelike duguje i glavnim junakinjama, Kseni koju je igrala novozelandska glumica Lucy Lawless i njezinoj pomoćnici Gabrielle, koju je utemeljila američka glumica i producentica Renee O'Connor.

Iako je izvorno za ovu ulogu bila odabrana Vanessa Angel, neposredno prije snimanja na Novom Zelandu ona se razboljela, a producenti su kao zamjenu odlučili angažirati lokalnu glumicu koja je u pilotu "Herkula" glumila Amazonku Lysiju.

Dok je Lawless kopala zlato, O' Connor je osnovala vlastitu produkcijsku kuću

Angažman u ovoj Emmyjem nagrađenoj seriji za Lucy Lawless rezultirao je brakom s producentom Robertom Tapertom s kojim danas ima dvojicu sinova. S Garth Lawlessom dobila je jednog sina, a zajedno s njim radila je i kao kopačica zlata.

Osim toga, Lawless gorljivo zastupa prava žena i promovira ravnopravnost spolova. Zanimljiva je činjenica da je 2012. godine bila uhićena zbog provale jer je željela spriječiti brod za bušenje nafte da napusti luku.

S druge strane, Renee je nakon serije osnovala vlastitu produkcijsku kuću, a profesionalno se bavila i borilačkim sportovima. Upravo je O' Connor navedena kao treća najintrigantnija osoba 1996. i druga 1997. godine. Danas ima dvoje djece, Iris Suru O'Connor i Milesa Williama Muira.

20 godina kasnije, ponovno zajedno

Nakon više od dvadeset godina, ponovno ih je spojila druga sezona serije "My life is Murder", čije se snimanje odvija također na Novom Zelandu. Lawless u novoj seriji igra umirovljenu detektivku Alex Crowe koja se vraća na posao kako bi istražila slučaj u kojem je lik žene koja je pronađena mrtva, a igra je upravo O'Connor.

Za Entertainment Weekly rekle su kako im nikakav problem nije bio stati pred kamere nakon toliko vremena te da su ostale iznimno bliske kroz sve ove godine.

"Uzbuđena sam podijeliti da sam raniji dio ove godine provela s jednom od svojih najdražih prijateljica, Lucy Lawless, i to na setu njene serije 'My Life is Murder'", napisala je Renee u kolovozu.

Snima se i druga sezona

"Blagoslov je surađivati s ovako kreativnim timom", komentirala je na svom Instagram profilu Renee.