DAN ZA UŽIVANJE / Poznati na premijeri filma: Šprajc uživao u društvu supruge, a Neni Belanu društvo je činila tajanstvena Melita

Jučer je u svim CineStar kinima pretpremijerno prikazan The Menu, u distribuciji Blitza, a koji mnogi ljubitelji sedme umjetnosti već neko vrijeme iščekuju. U Kaptol Boutique Cinema i Gold Classu prikazan je u sklopu programa “Kino i Vino”; prije filma, posjeitelji su mogli kušati sjajan Kaiken Indomito Cabernet Franc, kao i nagrađivane organske džemove Dida Boža. Večer nisu htjeli propustiti ni Zoran Šprajc, Neno Belan, Dalibor Petko i mnogi drugi. The Menu je neobičan spoj trilera, horora i komedije, redatelja Marka Myloda, autora serija kao što su:“Shameless”, “Game of Thrones” i “Succession”, a radnja je smještena u luksuzni restoran na otoku s kojeg će se neki možda vratiti, a neki ne. Svaki detalj ovog filma neizostavan je dio cjeline koja vas neće ostaviti ravnodušnima. Osim raskošnih degustacijskih menija koje im priprema slavni kuhar ovjenčan brojnim nagradama i priznanjima (Ralph Fiennes), suočit će se i sa neočekivanim razvojem događaja. U drugoj glavnoj ulozi pojavljuje se sjajna mlada glumica Anya Taylor Joy, poznata po serijalu "Queen's Gambit", a uz nju i Ralpha Fiennesa tu su i Nicholas Hoult, John Leguizamo, Aimee Carrero i brojna druga poznata hollywoodska imena.