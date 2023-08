Uspješni srpski glazbeni menadžer Saša Mirković (50) vlasnik je Hype produkcije, vodi medijski rat s Cecom Ražnatović te je najveći konkurent vlasnika Pinka Željka Mitrovića. On je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju, između ostalog, otkrio koliko je novca ponudio pokojnom Oliveru Dragojeviću da održi koncert u Beogradu, koliko bi eura dao Miši Kovaču ako pristane zapjevati u Srbiji te zašto je stopirao duet između Severine i Ace Lukasa.

"Znaš da sam ja taj koji je prvi doveo Magazin u Srbiju dok je u njemu pjevala Jelena Rozga. Siguran sam da sam u povijesti Magazina upisan zlatnim slovima za sve što su postigli kod nas. Krenuo sam u tu priču prvo s Antom koji je svirao u grupi, s Tončijem sam ostao super i dandanas", kazao je Saša za Slobodnu.

Njemu je jedna od najvećih želja bila dovesti Olivera Dragojevića da pjeva u Srbiji.

"Puno puta sam sjedio s Oliverom, ja sam jedan od onih koji ga je stalno zvao da dođe u Beograd i to za poprilično veliku lovu…. Za jednu Marakanu nudio sam mu milijun tadašnjih maraka, to je bilo negdje 2002 godine. Onda sam mu još rekao: 'Ako imamo dvije Marakane dat ću ti tri milijuna maraka!. On bi imao ne dvije, nego tri Marakane, vjerujte mi, pa je prema tome odbio pet-šest milijuna maraka", ispričao je Saša, a onda je otkrio Oliverovu reakciju na tu ponudu.

Za nastupe dobivaju od 10 do 12 tisuća eura

"'Sale moj, sve je to u redu, ja bi uzeja to i rado doša u Beograd, ali nakon toga nemam di da se vratim!'. Ja sam ga shvaćao, htio je reći da nema obraza da se vrati u Hrvatsku kad bi to učinio. Značilo bi da je izigrao svoje osobne stavove. I svaka mu čast na tome jer odbiti tako lako tu svotu novca ne može baš svatko", istaknuo je Saša te je, između ostalog, rekao i da bi volio dovesti Mišu u Srbiju.

"Mišo je legenda! Sad ga javno preko Slobodne Dalmacije pozivam da mi se javi i dođe pjevati u Beograd. Nudim mu 250 tisuća eura ako pristane! Eto, ima javni poziv od mene!", kazao je.

Saša je otkrio i koliko hrvatski glazbenici dobivaju za nas nastupe u Srbiji.

"Ako su to nastupi po klubovima, bez problema od deset do 12 tisuća eura. Znam da Rozga dobiva toliko. Opet s druge strane sve vam ovisi o tome koliko netko ima dobrog menadžera koji će stajati iza njega. Petar Grašo je, recimo, nedavno imao jako lošu organizaciju, nije napunio niti trećinu Arene. Pričao sam s njim, složio se da je napravio loš izbor organizatora", rekao je te dodao da su menadžeri krivi tome što hrvatski glazbenici ne rasprodaju koncerte po Srbiji.

'Ne sviđa mi se to što Severina radi'

"Tada sam radio koncerte Ace Lukasa i Miroslava Ilića, Grašo je prolazio kroz Beograd i pitao svoje organizatore je li moguće da ja dođem kod vas i svaki put grad gori od reklama za njihove nastupe, a mene nema nigdje? Eto sve sam vam rekao. Sjetite se i kad je Doris Dragović nadobudno mislila da će napuniti Arenu u Beogradu, a došlo ju je gledati jedva 1500 ljudi? Napravila je pogrešku i ne, nije to bila negativna kampanja srpskih medija, kod Doris je kriv isključivo menadžment koji je dozvolio da pobjedi ono što ne valja, a ne što je dobro za Doris."

Saša je otkrio što će biti s duetom između Severine i Ace Lukasa.

"Neće ga biti! Ja ti odmah sad kažem da neće, a mogu ti reći i zašto. Oni su neozbiljna ekipa! Sa Severinom smo imali korektne odnose, njenu dionicu je otpjevao Filip Miletić. Međutim, ne sviđa mi se to što ona radi. Trebala bi širiti mir i ljubav, a ne napadati našeg patrijarha, kao što ja nikad neću doći kod vas u Hrvatsku i govoriti protiv nekoga. Stvara mi nemir kad netko napada vašeg poglavara Crkve, isto tako mi smeta kad napadaju moga. Poštujem tuđe, ali ne dam na svoje i neću niti želim surađivati s takvim ljudima", ispričao je i otkrio da je on stopirao duet.

"Ja sam taj i nisam se htio javiti Tomici Petroviću kad me zvao, rekao sam mu da su sa mnom završili priču", istaknuo je i dodao da mu se ne viđaju neke Severinine reakcije.

"Od Lidije Samardžije, nekadašnje njene menadžerice, pa preko jahte, znam sve o njoj… Severina je majstorski iskoristila svoj videouradak i napravila od toga regionalnu karijeru pa krenula raditi penale. I gle čuda, svaki njen muški izbor kojeg je vodila pred matičara je Srbin. Čuo sam da opet voli Beograđanina. Pomalo je čudno da stalno bira partnere pravoslavne vjeroispovijesti pa onda pljuje pravoslavnog patrijarha, zar ne?", rekao je Saša.