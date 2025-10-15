Poznati glumac šokirao priznanjem: 'Plod sam incesta, majka me rodila kada je imala 11'

Zvijezda serija "Beauty in Black" i "Empire", Terrell Carter, nedavno je otvoreno progovorio o svom teškom djetinjstvu u podcastu "The QL Show", a njegov iskreni razgovor ostavio je mnoge bez riječi. Naime, otkrio je da je on plod incesta.

Carter je ispričao da je njegova majka imala ozbiljne zdravstvene probleme. Nakon rođenja, amputirana joj je noga, a obitelj je vjerovala da nije u mogućnosti imati djecu jer njezini unutarnji organi nisu bili potpuno razvijeni. Ipak, Terrell je rođen kada je njegova majka imala samo 11 godina, nakon što je bila silovana od strane "jedne osobe iz obitelji", kojoj je tada bilo 26 godina.

Naposljetku su mu oba roditelja preminula, obitelj se ponovno okrenula šutnji, a Terrell tvrdi da je "ugled" obitelji bio važniji od njega.

Otvorio dušu o brojnim detaljima

Sjećajući se svog djetinjstva, prisjetio se trenutka kada je shvatio da njegova majka nije poput drugih roditelja, zbog njezine mentalne zrelosti i poteškoća s izražavanjem. "Svađali smo se oko bojica, i tada sam shvatio da je ona kao dijete. Govorila je kao dijete, a ja sam već tada bio mentalno zreliji od nje", prisjetio se Terrell, naglašavajući kako mu nije bilo lako shvatiti razmjere problema kroz koje je njegova majka prolazila.

Danas smatra da je njegova uloga u životu njegove majke mnogo važnija nego što bi to bilo u normalnim okolnostima. "Za moju majku, koja nije mogla ni govoriti, ja sada imam glas koji ona nikada nije imala", rekao je glumac, ne skrivajući da mu je trebalo mnogo hrabrosti da podijeli svoju intimnu priču sa svijetom.

