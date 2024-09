Poznata hrvatska ljepotica javila nam se iz SAD-a: 'Moj ljubavni život je nepostojeći'

Poznata modna influencerica Ivana Mišković trenutno boravi u Sjedinjenim Američkim Državama. Motive za odlazak, dojmove te doživljaje, ali i neugodne situacije koje je tamo doživjela podijelila je za Net.hr.

Zašto ste se odlučili za odlazak u SAD?

"Za odlazak u SAD sam se odlučila zbog duže kreativne blokade, ne samo u poslovnom, nego blokade i u privatnom životu. Jednostavno sam osjećala da je došlo vrijeme za "fresh start" jer sam predugo bila u svojoj zoni komfora, a onda nema mjesta za napredak, razvoj i učenje.

Mislim da je izlazak iz nje važan kako bismo napredovali kao osobe, a onda i u drugim aspektima života jer jedinstvena iskustva otvaraju vrata novim idejama koje nas inspiriraju i pokreću. Ovo se ne odnosi samo na posao, već i na odnose s bliskim ljudima, hobije, zdravlje i ostale segmente života tako da sam sigurna da ću na ovom putovanju stvoriti predivne uspomene za cijeli život koje ću prepričavati djeci i unucima."

Kako provodite dane u SAD-u?

"Dane u SAD-u većinom provodim obilazeći razne turističke atrakcije te pokušavam što je moguće više upiti energiju ljudi oko mene i naravno, naučiti nešto novo jer što je život ako svakog dana ne proširujemo vidike i dijelimo iskustva."

Je li vaš odlazak vezan uz nekoga? Zašto baš Florida?

"Ne, ovo je nakon dugo vremena bilo nešto što sam napravila isključivo i samo zbog sebe.

Bila sam prije 9 godina i oduševila me 'vibra' ljudi i općenito energija koja vlada na Floridi."

Koje ste države tamo posjetili i koja vam je najljepša?

"Illinois - trenutno sam u Chicagu i za sada mi se jako sviđa, najviše zbog ljudi koje sam ovdje upoznala i koji su veliki i važan dio mog života.

Definitivno New York. Imam poseban odnos s New York Cityjem & mislim da će to uvijek tako ostati :) "

Koja vam je hrana tamo omiljena, a koja vas je razočarala?

"Trenutno me malo uhvatila nostalgija pa ovih dana jedem većinom hranu s Balkana. Inače sam veliki gurman i doslovno se utapam u njihovim burgerima i steakovima.

Njihovo povrće koje, ako ne kupite na Farmer’s Marketu, uopće nema okus, primjerice ako u restoranu jedete šparoge, natope ih u maslacu i parmezanu jer mimo toga, uopće nemaju okus."

Što vas je tamo najviše iznenadilo, a što vam je u Americi najljepše?

"Neopterećenost ljudi koji ovdje žive i njihova zaosta široka shvaćanja. Naravno, na odmet nije ni njihova hrana koju ooooobožavam.

Ne mogu reći da me nešto posebno iznenadilo s obzirom na to da sam već ranije nekoliko mjeseci provela u Americi tako da se situacija nije puno promijenila od tada."

Jesu li Amerikanci stvarno onakvi kakvima ih predstavljaju stereotipi?

"Većina njih zaista jesu, ali naravno ima iznimki koji uključuju divne, pametne i brižne ljude."

Koje ste sve dijelove SAD-a posjetili?

"Ovog puta sam bila samo u Miamiju i Chicagu, ali kroz par tjedana idem za New York, Los Angeles & Las Vegas tako da se tome posebno veselim."

Jeste li se susreli s neugodnim ili opasnim situacijama?

"Nažalost da, u Miamiju sam doživjela tornado i moram reći da mi nije bilo nimalo svejedno. Ali važno da se sve dobro završili. Ipak su, kako su mi prijateljice koje ovdje žive duže vremena objasnile, to apsolutno normalna i česta pojava."

Planirate li ostati ili se ipak vraćate?

"Tu sam samo na putovanju, moj život i posao su ipak u Hrvatskoj tako da Amerika dolazi u obzir samo na neko duže putovanje, ali ne vidim se ovdje za stalno."

Trpi li vaš ljubavni život zbog putovanja?

"Moj ljubavni život je nepostojeći, ali i da je obrnuto, sigurna sam da bi se moj partner prilagodio mom životnom stilu."

