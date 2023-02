Poznata hrvatska glumcia Ecija Ojdanić s vremena na vrijeme voli kročiti u nepoznato, osobito kada je u pitanju njena kosa. Gledali smo je kao smeđokosu Barbaru Murgić u "Kud puklo da puklo", zatim kao plavokosu Anušu u "Mrkomiru", a čini se da ćemo je u nekoj novoj ulozi gledati i kao vatrenu crvenokosu.

"Na trenutak me pretvorilo u vatrenu crvenokosu. Kad bi kosa mogla narasti u jedan dan, gdje bi nam kraj bio?", napisala je glumica u opisu fotografije koja u ovom trenutku bilježi više od 200 lajkova.

"Moja kosa je zaista pod 'velikim pritiskom' i zahtjeva konstantnu njegu. Ja sam odlučila tu brigu prepustiti profesionalcima u ruke", rekla je slavna glumica.

Podsjetimo, glumica svoju vitku liniju održava redovnim trčanjem, a u više je navrata opisala kako do svojih četvrdesetih nije niti voljela trčanje.

"Trčati sam počela sasvim slučajno. Do svojih četrdesetih godina sam zapravo mrzila trčanje i nisam tu vrstu aktivnosti smatrala ni posebno pametnim ni zabavnim načinom rekreacije, no kako mi se u životu 100 puta dogodilo ono 'reci pa poreci' to se dogodilo (na svu sreću) i s trčanjem.

Naime, po valjda drugi ili treći put sam prestala pušiti i u tom periodu od straha da se ne udebljam sam počela trčkarati. Cijelo to ljeto sam lagano trčkarala, a dionica se lagano produživala… 3, 4, 5 kilometara, pomalo i sporo. No, spletom sretnih okolnosti, u to isto vrijeme je jedna prijateljica upisala školu trčanja i kad god smo se čule ona mi je govorila o svojim vremenima. Ja o tim pojmovima nisam ništa znala niti sam je išta razumjela, ali onda se dogodilo ono na čemu sam joj zauvijek zahvalna – poklonila mi je startni broj za utrku, za Zagrebački cener.

To je bilo ljeto, ja do tad nisam nikad istrčala više od 7 kilometara. Također, u tih par mjeseci mojeg trčkaranja nije se dogodila nikakva pretjerana ljubav prema trčanju no nakon te utrke sam bila – inicirana! Kad sam osjetila tu zajedničku energiju, to zajedničko veselje, tu ogromnu količinu hormona sreće koji se oslobađa, jednostavno sam uhvaćena u mrežu ljubavi prema trčanju", otkrila je jednom priliku.