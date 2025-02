Iz pepela do prvog singla: Valentin Antičević priča svoju inspirativnu životnu priču

Mladi glazbenik Valentin Antičević predstavlja svoj prvi singl „Život me je kaznio”, emotivnu glazbenu ispovijest koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Nakon sudjelovanja u showu Superstar gdje je publiku i žiri osvojio dirljivim nastupom, ovom pjesmom dijeli svoju inspirativnu životnu priču koja predstavlja svjedočanstvo snage i ljubavi koje mijenjaju živote.

Valentin, koji je kao dijete pobijedio zloćudnu bolest, nikada nije zaboravio teške trenutke kada su ga, prema vlastitim riječima, "svi otpisali". Liječnici mu nisu davali gotovo nikakve šanse za preživljavanje. Zahvaljujući vlastitoj borbenosti i nepokolebljivoj ljubavi svojih roditelja, uspio je ostvariti ono što su mnogi smatrali nemogućim. Usprkos svemu, Valentin danas raznježuje javnost svojom iskrenom ispoviješću. Njegov prvi singl "Život me je kaznio" za koji glazbu i tekst potpisuje autorsko-producentski tim Hit Factory, svojim brutalno iskrenim stihovima inspiriranim Valentinovim životom prenosi snažnu poruku nade svima koji se bore s vlastitim izazovima.

''Moji roditelji, posebice majka, bili su moj oslonac. Kada sam bio na dnu, njihova ljubav i podrška me podigla, dala snagu i pomogla da pobijedim bolest koja je obilježila moj život. Iz prve ruke na najteži način sam se uvjerio u onu „što te ne ubije, to te ojača”. Naučio sam cijeniti svaki trenutak života i ljude koji su me okruživali, posebno moje roditelje kojima sam beskrajno zahvalan. Uz Božju pomoć uzdigao sam se iz pepela i krenuo naprijed, vjerujući da su snovi dostižni bez obzira na okolnosti. Ovom pjesmom želim svima poručiti da nikada ne odustaju. Ako ste ustrajni i imate vjere, snovi mogu postati stvarnost” - s ponosom ističe Valentin.

Nakon što je pobijedio bolest, Valentinov životni put i dalje nije bio lak. Odlučan da slijedi svoje snove, promijeni sudbinu i izbjegne besperspektivan život, Valentin je bez znanja jezika hrabro otišao u Njemačku kako bi započeo novi život. U početku je radio razne poslove sve dok konačno nije ostvario svoj cilj i zaposlio se kao medicinski tehničar. To je posao koji je oduvijek želio raditi i koji ga u potpunosti ispunjava. Oduvijek je želio pomagati bolesnim ljudima, onako kako su i njemu pomagali te na taj način uzvratiti svu pomoć i ljubav koju je dobio i koja mu je spasila život.

"Svakodnevno na svom poslu vidim bol i patnju, ali to me motivira da s osmijehom bar na tren donesem malo radosti ljudima. Kada imaš takav život, nema vremena za žaljenje. Zato se uvijek trudim biti nasmijan i veseo te s osmijehom uveseljavati ljude. Prenositi im poruku nade i učiniti njihov dan ljepšim. To je najmanje što mogu učiniti.”

Pjesma je oduvijek je bila važan dio Valentinovog života i terapija koja mu je pomogla da lakše prebrodi sve nedaće. Svojom borbenošću i ustrajnosti uspio je pobijediti i govornu manu, posljedicu teške bolesti, zbog koje i danas ponekad otežano govori. Unatoč tome, zapjevao je na glamuroznoj pozornici Superstara i stao pred velike zvijezde, Severinu i Tončija Huljića. Nastup u showu "Superstar" dao mu je priliku da ostvari svoj san i široj javnosti svojim primjerom prenese važnu poruku. Valentinov život je oduvijek bio borba, ali nikada nije prestao vjerovati u ljubav i bolje sutra. Upravo tu snagu, koju je uz pomoć roditelja i pjesme pronašao u borbi za vlastiti život, sada želi dijeliti s drugima. Njegova priča je inspiracija mnogima, a Valentin je živi dokaz da se nikad ne smijemo predavati i odustajati od svojih snova. Snimanjem svog prvog singla „Život me je kaznio” Valentin je ostvario još jedan veliki san.

"Nastup u Superstaru za mene je bio ispunjenje dječjeg sna. Želja mi je bila da kroz svoj nastup dokažem koliko je jaka moć glazbe i svima prenesem poruku da je zdravlje najvažnije i da se uz vjeru, ljubav i upornost mogu prevladati i najteži životni izazovi. To je bio trenutak kada sam osjetio da mogu sve. Spoznao sam da su moje patnje moj najveći dar. Posebno su me dirnule riječi Tončija Huljića kada je rekao da moj nastup u Superstaru nije slučajan već da s razlogom predstavlja i prenosi važnu poruku da u životu svemu treba prići s osmijehom, pa i u teškim trenucima. Tada je uz Božju pomoć sve moguće. Moj glas nosi ožiljke prošlosti, ali upravo je to ono što me čini jedinstvenim. I kada je bilo najteže, pjesma je oduvijek bila moj način izražavanja i moja najjača terapija. Pomogla mi je da lakše prebrodim sve što me je snašlo. Tko pjeva zlo ne misli, zato danas s pjesmom i osmijehom želim uveseljavati druge ljude i prenositi im poruku nade.” - rekao je Valentin.

Snimanje spota za pjesmu "Život me je kaznio" bilo je emocionalno putovanje samo po sebi. U jednom trenutku, Valentina su svladale emocije. Usred snimanja, potaknut stihovima koje je u tom trenutku pjevao, prisjetio se svoje životne borbe i prepreka koje je prebrodio te je spontano pustio suzu. Taj iskreni emotivni trenutak zabilježen je u spotu.

"Bila je to mješavina tuge i zahvalnosti. Suze su same krenule kada sam shvatio koliko daleko sam stigao unatoč svemu što me u životu snašlo. Moja priča je moja istina i ponosan sam na svaki ožiljak koji nosim. Imam još mnogo toga za reći. Ovo je samo još jedan novi početak i uvod u ono što slijedi." - završio je emotivni Valentin. Hoće li Valentin Antičević postati nova senzacija na domaćoj glazbenoj sceni? Vrijeme će pokazati, ali jedno je sigurno – ovaj mladić neće ostati nezamijećen.

