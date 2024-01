Intimni odnosi u zrelim godinama jesu na neki način tabu, no ne i za slavnu glumicu koja je napisala esej za Cosmopolitan pod nazivom "Seks nakon 60".

Jane Seymour prkosi uobičajenom mišljenju da je užitak u krevetu rezerviran za znatno mlađe.

"Seks je sada predivniji i strastveniji nego što se sjećam, jer je utemeljen na povjerenju, ljubavi i iskustvu", istaknula je Seymour u svom eseju objavljenom u četvrtak.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Jane Seymour

U čemu leži tajna iznimnih intimnih odnosa između nje i njenog partnera Johna Zambetija autorica je objasnila:

"Sada poznajem sebe i svoje tijelo, dok John ima vlastita iskustva koja nisu prisutna u mlađim godinama. Pretpostavljam da među mlađim generacijama ljudi prvo uspostavljaju seksualne odnose, a onda usput kažu: 'Oh, zdravo? Kako si?'. Što sam starija, seks se više temelji na emocionalnoj intimnosti, dijeljenju uspona i padova života, naših osjećanja, radosti, tuge, zajedničkih strasti i želja."

Sejmur, koja je postala poznata ulogom Bond djevojke u filmu "Živi i pusti druge da umru" iz 1973., izrazila je svoje mišljenje o pretpostavci da seks gubi važnost s godinama.

"Vaša seksualna dimenzija ne mora završiti u 60-ima. Na kraju dana, svi tražimo način da održimo 'protok krvi do određenog područja'. Kad to shvatiš, doista ćeš biti zadovoljan."

Šali se da je "dodatak" seksu u zrelim godinama što ne moraš brinuti o trudnoći. "Iskreno osjećam da su seks i intimnost u mojim godinama bolji nego ikad prije. To ozbiljno mislim" , nadodala je.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Jane Seymour

Istaknula je da joj je određeno vrijeme samoće nakon razvoda također pomoglo, a majka četvero djece udala se čak četiri puta.

U svom tekstu za Cosmopolitan, otkrila je da je često gubila sebe u prethodnim vezama, što je potaknulo njezinu sadašnju predanost življenju. Iskreno je izjavila da je toliko strastveno voljela činiti stvari koje je ispunjavaju srećom da je Zambeti nije ni zanimao kada su se prvi put sreli.

"Bila sam najsretnija, okružena prijateljima i obitelji, bukvalno, mislim da sam ih taj put imala 16 u kući, od mojih sestara i njihovih muževa do rođaka, i svih unuka", istaknula je i poručila: "John je odmah bio izložen onome tko sam ja zapravo. Unatoč mojoj aktivnoj nezainteresiranosti za romansu u to vrijeme, on me je i dalje cijenio i imao je privilegiju vidjeti moj život. Dopustila sam mu da bude dio 'bande'."

