Domaća influencerica Rita Rumora Jurki uskoro će postati majka. Sretnu je vijest podijelila na svom Instagram profilu.

Bit će to prvo dijete nje i poduzetnika Martina Jurkija.

"Najsretniji smo", napisala je Rita fotografije na kojima je pozirala u bijeloj haljini i na kojima se drži za oveći trbuh.

Rita i Martin uplovili su u bračnu luku u rujnu 2022. godine u Dubrovniku, a goste je u tvrđavi Lovrijenac zabavljala Nina Badrić, koja im je u komentarima čestitala prinovu.

"Ovo što se uspijemo vidjeti, budući da smo u braku mjesec dana, a u devetom mjesecu uvijek je najveća ludnica za posao, nam je prekrasno. To je neka druga dimenzija odnosa koju nisam očekivala, prekrasno mi je, ali imali smo dobre temelje. Bili smo u vezi, pa smo živjeli zajedno, to smo sve napravili, kako se kaže, školski, kako treba. Sve smo prošli, život, vezu pa je nekako logičan slijed bio brak. Tako da stvarno je lijepo, friško, još smo u honeymoon fazi", rekla je za Story Rita u listopadu prošle godine.

Svojevremeno je otkrila i što je njen najveći strah kada su u pitanju društvene mreže.

"Moj najveći strah na društvenim mrežama je da ja nekog ne uvrijedim ili ne povrijedim. Danas je to teško jer trebamo biti jako obazrivi, svatko od nas je pojedinac odgovoran za svoje postupke i tako treba biti. Desi se, naravno, ali to mene ne dotakne. Ružni komentari koje sam ja znala dobivati bili su kroz prizmu toga da je moj brat otvoreno gay i mi smo dosta često javno podržavali LGBTQI dok je to još bilo u samim začecima, tad je to bilo nešto što je bilo teško za čitati. Danas ne mogu reći da je tako, ne iznosim van neki veliki dio intime. Ljudima nije jasno koliko je ta pisana riječ jaka, pogotovo za mlađu generaciju. Meni kad netko napiše na primjer da mi je ružna frizura, ja se s tim mogu nositi, ali mislim da ljudima baš nije jasno da se ne zna svatko nositi s tim. Ljudi moraju postati svjesni da to može biti strašno, da se nositi s tim može biti izrazito teško i da moraš biti jako čvrsto na nogama da te ne dotakne. S vremenom oguglaš, no svi smo od krvi i mesa i naravno da nas neke stvari bole", rekla je Rita.

