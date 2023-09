Legendarni pjevač Milo Hrnić na posljednji će počinak biti ispraćen u utorak 19. rujna 2023. godine u 15 sati na groblju Boninovo, a sprovod će biti održan istog dana u 17 sati na groblju sv. Trojstva u Petrači u Župi Dubrovačkoj, piše Dubrovački vjesnik.

Glazbenik je preminuo u 74. godini nakon duge i teške bolesti. Hrnić (73) je tijekom 80-ih bio tri puta pobjednik splitskog festivala s pjesmama Vrati se, Dalmacijo, Ljubav si vječna i Dobra večer prijatelji, poznatim hitovima koji se i danas slušaju i pjevaju. Bio je aktivan i u politici te je bio član Gradskog vijeća grada Dubrovnika, kao čelnik HNS-a, a onda i kao nezavisni vijećnik.

Dubrovčani su Milu Hrnića i Terezu Kesoviju 2004. godine proglasili pjevačima stoljeća za grad Dubrovnik.

Milo Hrnić je volio svoj poziv, a 2018. je za Dubrovački dnevnik rekao: "Mogao sam biti i bogatiji da sam pjevao na playback, no nisam to volio jer bez žive izvedbe nema umjetnosti. Događalo mi se nekad da bi publika toliko pjevala da ja nisam imao kad pjevati pa bih ih pitao – mogu li vam ja možda nešto otpjevati? To se događa posebno kad je kasno i kad su publika mladi ljudi."

Dubrovčanin je komentirao i zašto mladi danas vole više slušati stare pjesme umjesto novih: "Nedostaje joj osjećaj. Danas imate izvođače koje ni njihovi roditelji ne slušaju, a kamoli netko drugi. Dogodila se masovna produkcija. Svi bi htjeli u glazbenike i pjevače, ali s tim se prvo morate roditi, a onda vrijedno raditi na tome. Velikih zvijezda više nema jer originali više nisu zanimljivi nego plagijati."

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

"Svojoj sam majci išao u serenadu s klapom. Pjevali smo kao ludi naokolo. Išao sam i svojoj supruzi u serenadu dok mi je bila cura. Išli smo i prijateljima koji su imali neku svoju dragu. Ljudi bi nas posipali cvijećem dok bismo pjevali. Romantika je smisao življenja jer ona je nježnost, razumijevanje, ljubav među ljudima. Iz toga su proizlazile pjesme koje imaju emociju", rekao je Hrnić.