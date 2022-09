Kraljica Elizabeta II. je svoje posljednje dane provela je na svom najdražem mjestu u krajoliku Aberdeenshirea. Umrla je spokojno u četvrtak u 96. godini života, okružena svojom obitelji u svojem voljenom dvorcu Balmoral.

Najdugovječnija vladarica u Ujedinjenom Kraljevstvu stavljena je pod liječnički nadzor, a u četvrtak poslijepodne je objavljeno priopćenje u kojem je rečeno da su kraljevski liječnici zabrinuti za njezino zdravlje. Najviši kraljevski članovi odmah su se uputili u Škotsku sa sadašnjim kraljem Charlesom III., njegovom suprugom i princezom Anne.

Priopćenje palače je objavljeno u 18.30 sati koje je potvrdilo njezinu smrt, što je izazvalo žalovanje u cijele nacije.

Kraljica je kao i uvijek bila posvećena životu u javnoj službi i radila je i pred svoju smrt, ali je rečeno da je provela jedno od svojih najsretnijih ljeta u svom domu u Aberdeenshireu, mjestu u kojem je dijelila puno sretnih uspomena s pokojnim princem Philipom i njezinim voljenima.

Ljetna rezidencija

Kao i obično, kraljica je ljeto odlučila provesti u svojoj privatnoj škotskoj rezidenciji Balmoral Castle, koja se nalazi u Royal Deesideu, Aberdeenshireu.

Odletjela je privatnim helikopterom 21. srpnja. U prošlosti su je slikali kako se ukrcava u mlažnjak sa svojim korgijima. Očekivalo se da će ondje ostati nekoliko mjeseci do listopada kako bi malo uživala i maknula se od kraljevskih dužnosti.

Kraljica je boravila u udobnom Craigowan Lodgeu sa sedam spavaćih soba na Royal Deesideu, prije nego što se 9. kolovoza preselila u dvorac Balmoral. Pridružilo joj se predano osoblje, uključujući ljude iz kraljevske službe Paula Whybrewa i Barryja Mitforda, koji su bili s njom do samog kraja, prenose britanski mediji Pričalo se da su joj dvojica muškaraca svakog jutra donosila Racing Post (novine o konjskim utrkama) i da je gledala televiziju. Njezina desna ruka, Angela Kelly, koja je radila kao kraljičina osobna asistentica i garderoberka, također je bila ondje kako bi se pobrinula da se kraljica osjeća udobno i da se ne prenapreže.

Dragocjeno utočište Balmoral prenosilo se generacijama kraljevske obitelji nakon što su ga prvi zauzeli princ Albert i kraljica Viktorija, koji su Balmoral opisali kao svoj "raj na zemlji". U subotu, 3. rujna, kraljica je propustila Braemar Gathering, popularni događaj pučkih igara na koji inače dolazi svake godine. Kralj Charles III. je prisustvovao u njezinoj odsutnosti.

Sretna u posljednjim danima

Ostavši kod kuće, kraljici se pridružio velečasni Iain Greenshields, moderator Generalne skupštine Škotske crkve, u subotu navečer na večeri i nedjeljnom ručku, zajedno s kraljem i princezom Anne.

Svećenik, koji je ostao s kraljicom nakon propovijedi u župnoj crkvi Braemar and Crathie, rekao je da je prije smrti bila jako zabavna. Opisujući kraljicu u danima koji su prethodili njezinoj smrti, rekao je za The Times:

"Bio je to fantastičan posjet. Njeno pamćenje bilo je apsolutno nevjerojatno i bila je stvarno puna zabave." Također je rekao za emisiju Good Morning Scotland BBC Radio Scotland da je bila u odličnoj formi. "Bila je jako dobrog raspoloženja, očito slaba, možete to vidjeti, ali dobro se držala", dodao je Greenshields. “Pričala je o svojoj prošlosti, ljubavi prema Balmoralu, ocu, majci, princu Philipu, konjima, jako angažirana onime što se događalo u crkvi i što se također događalo u naciji. Bila je fizički slaba, ali još uvijek je postojao onaj osjećaj tko je ona i onaj pravi osjećaj da se odmah osjećate opušteno, da se s vama odmah uključuje u razgovor, lijep blistav osmijeh, sve što biste očekivali od svog monarha."

Budući da je Balmoral jedno od kraljičinih omiljenih mjesta, on misli da je bila sretna što je ondje provela svoje posljednje dane. Rekao je: "U razgovoru me odvela do prozora i gledala je svoje vrtove s velikim ponosom i ljubavlju i mislim da je tamo željela provesti svoje posljednje dane i mislim da se obitelj može utješiti s time."

Sastanak s Liz Truss

U utorak, 6. rujna, kraljica je ugostila novu britansku premijerku Liz Truss u neformalnom okruženju svog škotskog doma Balmoral. Iako se govorilo da kraljica ima stalne probleme s kretanjem, izgledala je vedro, ali krhko dok je koristila štap da pozdravi čelnicu Konzervativne stranke.

Fotografije prikazuju par u zelenom salonu za monarhovu tradiciju 'ljubeći ruke' za dobrodošlicu 15. vođi njezine vladavine. Bio je to prvi put da je kraljica obavila imenovanje u Škotskoj umjesto u Londonu u Buckinghamskoj palači. Par je razgovarao oko 30 minuta prije nego što je kraljicu posjetio premijer u odlasku Boris Johnson, koji je podnio ostavku. Kraljica je u pravom stilu nosila kardigan i suknju od Balmoral tartana, nije ispuštala svoju crnu lakiranu torbicu.

U srijedu, 7. rujna, 96-godišnjakinja je trebala virtualno održati tajno vijeće, no liječnici su joj naredili odmor nakon radnog utorka. Glasnogovornik palače rekao je: "Nakon jučerašnjeg radnog dana, Njezino Veličanstvo je danas poslijepodne prihvatilo savjet liječnika da se odmori. To znači da će sastanak Tajnog vijeća koji se trebao održati večeras biti ponovno dogovoren."

Vrijeme s obitelji

Kraljičino posljednje ljeto u Balmoralu je bilo jedno od njezinih najsretnijih gdje se mogla utješiti lijepim uspomenama na imanju u Aberdeenshireu nakon poteškoća i kontroverzi koje su okruživale kraljevsku obitelj u posljednje vrijeme. Bit će to vrijeme kada se mogla osvrnuti na prethodna ljeta sa svojim suprugom s kojim je bila 73 godine, koji je umro prošlog travnja tijekom pandemije koronavirusa, gdje je bila tužno prikazana sama na njegovom sprovodu zbog ograničenja karantene.

Svakog su ljeta članovi obitelji pozvani u Škotsku kako bi proveli vrijeme s kraljicom, uživajući u svježem zraku preko imanja od 50.000 hektara uz šetnje selom s korgijima, jahanje konja i pecanje, među ostalim aktivnostima. To je mjesto gdje se kraljevski članovi mogu ponašati kao normalna obitelj, uz piknike i roštiljanje. Njezino Veličanstvo obično je prisustvovalo nedjeljnoj crkvenoj službi u Crathie Kirku, koja se nalazi na imanju. Međutim, zbog kraljičinih problema s kretanjem, bilo je malo vjerojatno da će se odvažiti u posljednjim danima.

Njezin sin, sada kralj Charles III., redovito je dolazio u jutarnje posjete kako bi provjerio stanje svoje majke usred njezinih zdravstvenih briga, zajedno sa svojom suprugom. Mnoštvo drugih članova obitelji posjetilo ju je tijekom ljeta, a nedavno su vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea, sada Cornwallovi, bili ondje sa svoje troje djece prije nego što su u rujnu krenuli u novu školu. Kraljicu su također redovito posjećivali njezin sin princ Edward i njegova supruga Sophie, zajedno s dvoje djece njezine pokojne sestre princeze Margaret, lady Sarah Chatto i grof od Snowdona.

Kraljičina unuka princeza Eugenie prethodno je Balmoral opisala kao jedno od najljepših mjesta na planeti. Govoreći tijekom dokumentarca Our Queen At Ninety, princeza Eugenie je rekla: "Mislim da je tamo baka najsretnija. Mislim da ona stvarno, stvarno voli Highlands. To je divna baza za baku i djeda, da ih dođemo vidjeti gore gdje jednostavno imaš prostora za disanje i trčanje." Princeza se također prisjetila kako je pokojni vojvoda od Edinburgha kuhao na obiteljskom roštilju, dok je kraljica prala posuđe.

Djeca u posljednjim satima uz nju

U njezinim posljednjim satima je njezina kći princeza Anne već bila uz nju, budući da je u tom području obavljala angažmane, zajedno s kraljem Charlesom III. Dok su avioni pokupili njezinu drugu djecu i unuke, kraljica je umrla prije nego što su princ William, princ Andrew, princ Edward i Sophie Wessex stigli u Balmoral. Igrom slučaja, princ Harry bio je u Britaniji zbog humanitarnog angažmana koji je bio zakazan te večeri, no još je bio u zraku kad je potvrđena smrt.

Kralj Charles III. objavio je izjavu nakon smrti svoje majke, rekavši: "Smrt moje voljene majke, Njezinog Veličanstva Kraljice, trenutak je najveće tuge za mene i sve članove moje obitelji. Duboko žalimo zbog smrti voljene majke. Znam da će se njezin gubitak duboko osjetiti u cijeloj zemlji, kraljevstvu i Commonwealthu, kao i za bezbroj ljudi diljem svijeta", piše The Mirror.