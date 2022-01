Sharon Stone u "Sirovim strastima" - U ovom filmu redatelj je od Stone tražio da skine svoje gaćice, uvjeravajući je da se to neće vidjeti u filmu. Za jedan američki list detaljno je prepričala što se točno dogodilo: "Kad smo je snimali, režiser mi je došao i rekao kako se vide bijele gaćice na ekranu i da bi ih trebala skinuti. Odgovorila sam mu da neću, jer ne želim da se nešto vidi, no umirujućim glasom mi je rekao "pa ni neće, budi sigurna". Kad sam to vidjela, otišla sam do njega (Verhoeven) i opalila mu šamar. Mogao mi je onda to barem reći prije, a ne da to vidim istovremeno s još sto ljudi, posve nepripremljena".