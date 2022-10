Porno glumica Mia Malkova je sada u sretnoj vezi, a prethodno je bila udata za kolegu. Taj brak se raspao, a Mia je otkrila i zašto.

"Razlog zašto sam bila tako nesretna je taj što smo imali ozbiljnih problema s intimnošću. On nikada nije htio imati seks sa mnom i to je trajalo godinama", priznala je. Ona za sebe kaže da je romantična duša i da ga je jako voljela, kao i da joj je muž bio najbolji prijatelj.

"Mislila sam 'jedino tvoje mišljenje mi je važno, ti si jedina osoba s kojom želim imati seks'. Pa, činjenica da on to nije želio godinama me je navela da se osjećam kao da nisam seksi i da nisam lijepa", ispričala je Mia.

Pred kamerama jedno, u stvarnosti druga priča

Usprkos tome što je nasmijano pozirala pred kamerama, Mia tvrdi da je njena karijera u porno industriji ozbiljno utjecala na njezin brak. "On mi nikada nije htio uputiti kompliment jer je bio nesiguran. Jedino kada smo se seksali je bilo kad smo zajedno snimali. Prošlo bi više od mjesec dana, a da mi on ne priđe kod kuće".

Porno zvijezda kaže da je zbog toga stalno plakala te da je mužu rekla da ga voli, ali da nije sretna i da se tu ništa neće promijeniti. Njih dvoje su se na kraju razveli 2018. godine, nakon što su svi pokušaji da spase brak pali u vodu.

Inače, mnogi porno glumci priznaju da toliko "otupe" na seksualne odnose da im to zaista predstavlja veliki problem u privatnom životu, te da čin odnosa za njih prestaje biti intiman, piše Espreso.