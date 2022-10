'MOJ BIKINI ŽIVOT' / Seksi slatkica Mia Malkova je zaigrana porno zvijezda koja obožava provoditi dane u bikiniju, a još više uživa dijeliti to sa svijetom

Mia Malkova, američka zvijezda filmova za odrasle, vrlo je aktivna na društvenim mrežama, a na Instagramu je prati više od 10 milijuna ljudi. Dovoljan je kratak pogled na njene fotke pa postaje očito i zašto. Mia je 2019. sa streamerom Trumpom snimila i pjesmu "A Whole New World". U travnju 2020. Malkova i 11 drugih zvijezda filmova za odrasle pojavili su se u spotu za pjesmu "Still Be Friends". U listopadu 2020. uljepšala je i spot za pjesmu Ninje Sex Party-ja "Wondering Tonight". Malkova najviše voli biti u bikiniju, a zašto i ne bi kad joj tako dobro stoji... Pogledajte fotografije koje je velikodušno podijelila sa svojim pratiteljima.