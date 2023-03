BISTE LI SE VI USUDILI? / Popadat ćete od smijeha kad vidite kakve je sve face slagala Jennifer Aniston dok je igrala popularnu igru

Zvijezda "Prijatelja", popularna glumica Jennifer Aniston, sudjelovala je u popularnoj igri "Can you feel it" na "The Tonight Showu". Pravila ove igre vrlo su jednostavna. Natjecatelji, u ovom slučaju Jennifer i popularni voditelj, morali su žmirečki pogoditi što se nalazi u kutiji iznad njih. Ruke su morali provući kroz otvore na kutiji, opipati predmet i imenovati ga. Sudeći po njihovim izrazima lica, igra i nije bila previše uspješna.