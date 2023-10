Kantautorica Sia (47) otkrila je u nedjelju da se nedavno podvrgnula zatezanju lica dok je odavala počast svom prijatelju i plastičnom kirurgu s Beverly Hillsa dr. Benu Taleiju na dodjeli nagrada Daytime Beauty Awards 2023.

"Ja sam pop zvijezda koja inače skriva svoje lice i ne laže o tome”, rekla je pjevačica “Chandeliera” publici o svojim prepoznatljivim perikama koje joj prekrivaju lice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Dobila sam nevjerojatan lifting lica od dr. Taleija. On je nevjerojatan i radi toliko dobar posao – i to ne samo za svjetske pop zvijezde,” dodala je dok mu je uručivala nagradu za izvanredna postignuća u medicini.

"Volim ga. Ne mogu reći dovoljno dobro riječi hvale za njega", rekla je Australka dok je promovirala svog prijatelja.

Talei je također o pop zvijezdi nominiranoj za Grammyja imao za reći samo dobre stvari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne znam znate li vi koliko je Sia nevjerojatna osoba. Imamo puno zajedničkih prijatelja i uvijek je šokantno koliko ih stalno ponavlja, ‘Volim je, volim je, volim je. Ona je čudesna.'"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sia je ranije izjavila da je odlučila sakriti svoje lice kako bi zadržala razinu privatnosti.

“Kad bi itko osim slavnih znao kako je to biti poznata osoba, nikada nitko ne bi želio biti slavan”, napisala je za Billboard 2013. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sljedeće je godine za New York Times objasnila kako je samo htjela imati privatan život.

"Jednom, dok mi je prijatelj pričao da ima rak, netko je prišao i usred razgovora pitao može li se sa mnom fotografirati. Kužiš me? To je dovoljno, zar ne?."

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Jednima zadiranje u privatnost, drugima mjera sigurnosti: Europski parlamet zabranio policiji korištenje sustava za prepoznavanje