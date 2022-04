Pjevačica Lidija Bačić opet je u središtu skandala. Ona je na Veliki četvrtak u gluho doba noći vozila auto, a na graničnom prijelazu Macelj zaustavila ju je policija i kaznila zbog vožnje u automobilu u kojem je istekla registracija. Ona je pak, prema pisanju portala Zagorje.com, nastavila vožnju.

Pjevačici je granična policija prošlog četvrtka pola sata nakon ponoći na prijelazu Macelj (u društvu jednog hrvatskog državljanina) uručila kaznu od 2000 kuna prilikom njezina ulaska iz Slovenije u Hrvatsku jer joj je istekla registracija dulje od 15 dana. Nakon manje od sat vremena, dogodio se isti scenarij u blizini Krapine, piše Jutarnji.

Lidija je iznova sjela u auto i nastavila vožnju, a pred Krapinom ju je čekala prometna policija i opet je kažnjena s istom svotom od 2000 kuna.

Pjevačica radi probleme

Ovo nije prvi put da Lidija radi probleme u prometu. Pjevačica je punila medijske stupce incidentom od prije tri godine. Ona je 2019. godine nepropisno parkirala na nogostupu Varšavske ulice, a zatim fizički nasrnula na dvije prolaznice i njihova psa pri čemu je starija gospođa Ljiljana Fajfer završila na tlu.

"Večeras u Varšavskoj, napad Lidije Bačić na moju mamu i njenu prijateljicu, koja je onkološki pacijent i na njenog malog psa. Prvo se nepropisno parkirala na nogostupu, tako da su ju morale obilaziti i pri tome sići na cestu. Mamina prijateljica je rukom slučajno zakačila za retrovizor, nakon čega je mega fuj "zvijezda" izletila iz auta, nogom udarila psića i maminu prijateljicu odgurnula, pri čemu je žena udarila glavom u zid... kada je vidjela da je prolaznica sa druge strane ulice snima, gurnula je moju mamu na pod i pobjegla autom", napisala je na Facebooku kći jedne od ovih dviju gospođa te rekla kako je bila pozvana i policija.

"Ne znam koliko se čuje na videosnimci, ali dotična je izlazila iz auta i vikala na maminu prijateljicu, citiram "Kučko, ti ćeš meni retrovizor", stoji na Facebooku na kojem je objavljeno i nekoliko fotografija te kratka snimka.

Napad na fotografa

U središtu Zagreba godinu dana ranije, Lidijin menadžer Faruk Buljubašić Fayo napao je Cropixovog fotografa Damjana Tadića koji je okinuo par fotki Lidije kako snima spot. Fayo je na Tadića počeo galamtiti i prijetio mu je da će ga udariti ako podigne fotoaparat, piše Jutarnji.

"Počeo je galamiti na mene i rekao da prestanem fotografirati. Rekao sam mu: "Gospodine, smirite se" i predstavio se da radim za agenciju. Ni to ga nije smirilo. Na to je rekao kako je on snimanje spota platio 5000 eura, a da ću ja dobiti samo 50 eura za te svoje fotografije i njemu uništiti snimanje", ispričao je Tadić i nadodao da ga je Buljubašić nastavio pratiti.

"Išao je za mnom i rekao, ako još jednom podignem fotoaparat, da će me "puknuti". Došao je do mene i unio mi se u lice", rekao je Tadić.