"Klub 27", "27 Club", ili "27 Forever" popularan je naziv u pop kulturi za grupu glazbenika koji su preminuli s 27 godina. U klub su se prvo nabrajali oni koji su preminuli s 27 godina u periodu od 3. srpnja 1969. do 3. srpnja 1971, a to su bili: Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin i Jim Morrison.

No neki ipak u klub ubrajaju sve glazbenike koji su preminuli u 27. godini.

Brian Jones

Brian Jones je bio neslužbeni vođa britanskog rock benda Rolling Stones. Ostali članovi benda govorili su da je bio jedan od onih ljudi koji su na jedan način divni, a na drugi užasni. Često je završavao u bolnici zbog prekomjernog konzumiranja narkotika, a dva puta je bio hospitaliziran zbog živčanog sloma. Zbog astme nije mogao više nastupati pa je umislio da nema talenta i da su svi u grupi protiv njega.

Nađen je ujutro 3. srpnja 1969. mrtav u bazenu, a uzroci nikada nisu razjašnjeni.

U posljednjem razgovoru sa svojim roditeljima Jones je rekao: "Ne sudite prestrogo o meni", a sada je ta rečenica epitaf na njegovom nadgrobnom spomeniku.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Brian Jones

Jimi Hendrix

Jimija Hendrixa zvali su legendom rock glazbe i gitarističkim genijem. Bio je poznat kao ljevoruki gitarist koji je svirao zubima i iza leđa.

Jimi je preminuo 18. rujna 1970. od prekomjernog konzumiranja tableta za spavanje i vina u hotelu Samarkand u Londonu, gdje je odsjeo s djevojkom Monikom Danneman. Godine 2009. mediji su proširi priču da je Jimija ubio njegov tadašnji menadžer Michaek Jeffery koji se njegovim umorstvom spasio od bankrota.

Jimijeve posljednje riječi, koje je napisao noć prije smrt glasile su: "Priča o životu je brža od treptaja oka. Priča o ljubavi je 'pozdrav, doviđenja' do ponovnog susreta".

Foto: Barrie Wentzell Foto: Barrie Wentzell Jimi Hendrix

Janis Joplin

Američka pjevačica Janis Joplin prvotno je bila članica grupe Big Brother & Holding Company, a 1968. je nastavila svoju karijeru samostalno. Živjela je vrlo neuredno, te je bila ovisna o alkoholu i heroinu. Predozirala se u jednom hotelu 4. listopada 1970.

U svojoj oporuci Janis je ostavila 1500 dolara svojim prijateljima da naprave veliki tulum kada umre. Isti je održan 26. listopada 1970. godine u San Anselmu u Kaliforniji, a organizirali su ga njena sestra Laura, zaručnik Seth Morgan bliski prijatelji.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Janis Joplin

Jim Morrison

Jim Morrison bio je glavni vokalist i vođa američkog rock sastava The Doors. O smrti legendarnog Morrisona postojalo je nekoliko priča. Prvo je njegova djevojka Pamela ispričala da su boravili u njihovom stanu i da se Jim otišao okupati, a kad je ona ušla u kupaonicu zatekla ga je mrtvog u kadi.

U početku nije nitko vjerovao o njegovoj smrti. Klavijaturist Doorsa Ray Manzarek iznio je teoriju da je Jim odglumio smrt kako bi se u anonimnosti posvetio književnosti.

Pojavile su se i mnoge teorije, pa su se čak javili i neki svjedoci koji su navodno vidjeli Jima živog u Africi.

Nakon dvadeset godina oglasio se i Jimov prijatelj i fotograf Alen Roney, koji je Morrisonovu smrt nazvao pod njegovim pravim imenom Douglas, kako ga ne bi mogli odmah dovesti u vezu sa slavnim "Kraljem guštera". Također, on tvrdi da je Jim preminuo od prekomjerne doze heroina i da je posljednja tri dana proveo drogirajući se sa svojom djevojkom.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Jim Morrison

Kurt Cobain

Kurt Cobain bio je pjevač i gitarist grunge sastava Nirvana. Bend je osnovao 1985. godine s prijateljem Kristom Novoselicem u njihovom rodnom gradu Aberdeenu.

Zadnjih godina svoga života, Cobain se borio se s ovisnošću o heroinu, bolestima i depresijom, njegovom slavom i slikom u javnosti, kao i s pritiskom medija na njega i njegovu ženu Courtney Love.

Cobain je 1994. godine trebao održati turneju u Njemačkoj, ali je prekinuta jer je Cobainu dijagnosticiran bronhitis i laringitis. Sljedeći dan avionom se uputio u Rim na liječenje, gdje je nakon dva dana došla i Courtney. Sutradan je Cobaina pronašla predoziranog miješanjem šampanjca i lijekova koje je pio. Nakon čega je odmah prevezen u bolnicu, gdje je taj cijeli dan bio onesviješten.

Love je taj incident smatrala njegovim prvim pokušajem samoubojstva pa je 18. ožujka nazvala policiju i rekla im da se Cobain zaključao u sobu s pištoljem. Policija je potom zaplijenila nekoliko njegovih pištolja i tablete. Cobain je tvrdio da nema nikakve samoubilačke sklonosti te da se zaključao kako bi se sakrio od Love.

Cobainovo tijelo pronašao je električar 8. travnja 1994. godine. Iz Kurtovog uha curila je manja količina krvi, a na njegovom tijelu nije bilo nikakvih znakova nasilja. U njegovom tijelu pronađena je velika količina heroina pomiješana s veliko količinom lijekova.

Prema stanju tijela, ustanovljeno je da je Cobain preminuo 5. travnja 1994., a pored njega je pronađeno i oproštajno pismo.

Foto: Starfile/Press Association/PIXSELL Foto: Starfile/Press Association/PIXSELL

Amy Winehouse

Amy Winehouse bila je britanska pjevačica i tekstopisac, a ostala je zapamćena po svojim jakim vokalima i eklektičnom miksu glazbenih žanrova koji su uključivali R&B, soul i jazz.

Njezin tjelohranitelj izjavio je da je u njezinu rezidenciju stigao tri dana prije njezine smrti, koja je nastupila 23. srpnja 2011. te osjetio da se nalazi u alkoholiziranom stanju, a sljedećih nekoliko dana svjedočio je njezinom učestalom opijanju.

Rekao je da se "smijala, slušala glazbu i gledala televiziju u dva sata ujutro na dan svoje smrti." Prema njegovom iskazu, oko deset ujutro pokušao ju probuditi ali neuspješno. No, kako tvrdi nije mu bilo čudno jer je pjevačica uvijek spavala do kasno, ako je bila budna do ranih jutarnjih sati. Oko tri sata popodne ponovno je došao provjeriti te ustanovio da pjevačica leži u istom položaju pa joj se približio i vidio da nema puls. Odmah je pozvao hitnu pomoć, a Amy je proglašena mrtva.

Nakon službenog proglašenja, ušli su forenzičari, a policija je pronašla jednu malu i dvije velike boce vodke u njezinoj sobi.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Pjevačičin producent Salaam Remi nedavno je podijelio njenu posljednju poruku koju mu je poslala. "Nedostaješ mi. Nazovi me. Gdje si? Hajde", napisala mu je Amy, a onda je počela pjevati "Nazovi me. Ako me ne nazoveš, ne znam što ću učiniti…".

