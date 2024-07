U svijetu šoubiznisa, talent i karizma često su dovoljni za uspjeh, ali neke zvijezde odlučile su svoje vještine upotpuniti obrazovanjem. Ovo je 5 najpoznatijih holivudskih dama s diplomama na kojima im se može pozavidjeti.

Emma Watson

Poznata po ulozi Hermione Granger u serijalu "Harry Potter", britanska glumica Emma Watson se paralelno s glumačkom karijerom posvetila i školovanju. Od 2011. do 2014. godine Watson je svoje vrijeme dijelila između rada na filmovima i nastavka školovanja te je u svibnju 2014. diplomirala englesku književnost na prestižnom Sveučilištu Brown.

Foto: Profimedia Emma Watson

Te je godine imenovana ambasadoricom UN-a, a potom je pomogla pokrenuti UN Women kampanju HeForShe, koja se zalaže za ravnopravnost spolova. Osim Sveučilišta Brown, u njezin se životopis upisalo i Sveučilište Oxford gdje je od malih nogu pohađala satove glume, a u tome joj se pridružio i ostatak mlade glumačke ekipe sa seta "Harryja Pottera".

Natalie Portman

Oscarom nagrađena glumica Natalie Portman poznata je po svojim ulogama u filmovima poput "Crni labud" i "V za Vendettu". Međutim, malo ljudi zna da je Portman Od 1999. do 2003. pohađala Sveučilište Harvard, gdje je stekla zvanje prvostupnice psihologije. Tijekom tog vremena je smanjila broj uloga koje je prihvaćala, a 2000. godine pojavila se u jednom jedinom filmu pod nazivom "Where the Heart is".

Foto: Profimedia Natalie Portman

Osim psihologije, zanimala ju je i hebrejska književnost s obzirom na to da je porijeklom iz Izraela i tečno priča hebrejski, a uspjela je postati i asistenica u istraživanju Alana Dershowitza. Za vrijeme studija psihologije, Natalie je pridonijela studiji o pamćenju pod nazivom "Frontal lobe activation during object permanence: data from near-infrared spectroscopy".

Jodie Foster

Jodie Foster je jedna od najpoznatijih i najcijenjenijih glumica u Hollywoodu, koja se istaknula svojim izvanrednim talentom i širokim spektrom uloga. Karijeru je započela još kao dijete, a brzo je postala prepoznatljivo lice zahvaljujući ulogama u filmovima poput "Taksist" i "Kad jaganjci utihnu", za koje je osvojila Oscara za najbolju glavnu glumicu.

Foto: Shutterstock Jodie Foster

Foster je svoje obrazovanje započela u srednjoj školi Lycée Français de Los Angeles čiji je kurikulum u potpunosti na francuskom, a znanje tog svjetskog jezika omogućilo joj je i uloge u francuskim filmovima. Edukaciju je nastavila na Sveučilištu Yale gdje je 1985. godine diplomirala afroameričku književnost. Na Yale se vratila 1993. godine kako bi održala govor studentima posljednje godine studija, a 1997. dobila je i počasni doktorat.

Mayim Bialik

Mayim Bialik je američka je glumica, neuroznanstvenica i autorica poznata po svojoj ulozi dr. Amy Farrah Fowler u popularnoj TV seriji "Teorija velikog praska". Odgojena je u obitelji židovskih emigranata koja je cijenila obrazovanje. Bialik je diplomirala na Sveučilištu Kalifornija, Los Angeles (UCLA), gdje je stekla diplomu iz neuroznanosti što ju je inspiriralo da se dalje usavršava u tom području. Nastavila je svoje školovanje te stekla doktorat iz neuroznanosti na istom sveučilištu.

Foto: Profimedia Mayim Bialik

Njen akademski rad i interes za znanost često su se preklapali s glumačkom karijerom koja je ponekad zbog toga stagnirala. Osim glume, Mayim Bialik je također poznata kao autorica knjiga o roditeljstvu i obiteljskim temama.

Eva Longoria

Glumica meksičkog porijekla odrasla je u Texasu, a prije nego što je postala poznata međunarodnoj publici s ulogom Gabrielle Solis u "Očajnim Kućanicama", svoje vrijeme ulagala je u školovanje. Eva Longoria je diplomirala na Sveučilištu Texas A&M-Kingsville s diplomom iz kineziologije 1998. godine, iste godine kada je osvojila titulu Miss Corpus Christi USA. Nakon završetka fakulteta, sudjelovala je na jednom talent natjecanju koje ju je odvelo u Los Angeles, gdje ju je zapazio jedan glumački skaut koji joj je odmah ponudio i ugovor.

Foto: Profimedia Eva Longoria

Kasnije je nastavila studirati na California State University, Northridge, gdje je 2013. godine stekla magisterij iz Chicano studija, a diplomski rad je posvetila proučavanju položaja Latino žena u društvu.

