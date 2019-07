POČINJE PRODAJA ULAZNICA ZA KONCERT RITE ORE: Evo gdje će se moći kupiti i po kojoj cijeni

Karte za koncert moći će se kupiti od srijede, 3. srpnja u 12 sati na blagajni Športskog centra Višnjik

Kosovska pjevačica Rita Ora nastupit će u Zadru, 30. kolovoza, a ulaznice će biti puštene u prodaju u srijedu, 3. srpnja u 12 sati. Tzv. “early bird” ulaznice moći će se kupiti putem stranice http://www.ticketshop.hr, a od 8. srpnja i na blagajni Športskog centra Višnjik. Cijena karata je 220 kuna, one za fan pit moći će se kupiti za 270 kuna, dok je cijena VIP ulaznica fiksa i iznosi 450 kuna.

Iz SC Višnjik poručili su da je interes za koncert pjevačke megazvijezde golem. “Svim fanovima i onima koji žele uživo poslušati jednu od najvećih pop zvijezda i zaplesati na hitove poput Let You Love Me, Your Song, Anywhere i brojne druge preporučamo da osiguraju svoju ulaznicu na vrijeme”, rekli su za Slobodnu Dalmaciju.

Slavna pjevačica koncert u Zadru održat će u sklopu turneje povodom promocije novog albuma “Phoenix”. Rita je na ovoj turneji već nastupila u mnogim europskim metropolama, među kojima su London, Pariz, Oslo, Milano i dr.

