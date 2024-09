Počeo najveći do sada Weekend.17: Grše, Fedde Le Grand i paneli koji oduzimaju dah

Weekend.17 otvorio je svoja vrata i spektakularnim večernjim partyjem počastio sve posjetitelje i sudionike. Novi dan donosi bogat program ispunjen panelima i predavanjima o aktualnim temama iz svijeta medija, umjetne inteligencije, HR-a i komunikacija.

Spektakularnim partyjem Grše i prijatelji, koji su sinoć rasplesali publiku, otvoren je Weekend fun program, koji u narednim danima dovodi i planetarno popularnog DJa Fedde Le Grandea, pjevačicu koja puni sve dvorane Miach.

Foto: Marko Lopac

Foto: Mario Pavlovic

„Kako i naš hashtag kaže, #skipintro, mi nemamo više šta predstavljati nakon 17 godina, ali volio bih samo istaknuti da je ove godine najviše predavača i panelista, njih čak 220, tri nove dvorane, tako da ih sada imamo čak devet, dva nova festivala AI i Finance Weekend uz već etablirane Weekend Media Festival i HR.Weekend, i ono što nam je svima koji u organizaciji ovog festivala najljepše vidjeti, najviše posjetitelja nasmijanih lica koji uživaju u posljednjim ovogodišnjim trzajima ljeta. Stoga bih iskoristio priliku da zahvalim našem dugogodišnjem partneru Adris grupi što već 17 godina omogućava najbolji Festival u staroj Tvornici duhana Rovinj“ rekao je Tomo Ricov, direktor Weekenda.17 i proglasio ga otvorenim.

Foto: Marko Lopac

'Od liste nadrealista do liste humorista'

Na panelu „Od liste nadrealista do liste humorista“ raspravljalo se o tome kako je balkanski humor našao novo mjesto u digitalnom svijetu. Poznati TikTokeri podijelili su svoja iskustva o transformaciji tradicionalnih humorističnih elemenata u viralne video sadržaje, zadržavajući prepoznatljive balkanske specifičnosti.

Foto: Dino Ninkovic

Razgovaralo se o izazovima stvaranja sadržaja u eri političke korektnosti, važnosti autentičnosti te o tome kako svakodnevne situacije i odnosi s obitelji postaju izvori inspiracije za moderni humor. Panel je pokazao da, iako platforme evoluiraju, srž humora na Balkanu ostaje isti – prepoznatljiv, nostalgičan i univerzalno razumljiv.

Foto: Dino Ninkovic

Rasprava o turizmu

Da je turizam u Hrvatskoj pred točkom preokreta jer prvi put ne govorimo o rekordnoj sezoni ali i praznim kapacitetima raspravljali su ministar turizma i sporta Tonči Glavina, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić predsjednik Uprave Maistre, Tomislav Popović.

Foto: Dino Ninkovic

„Došlo je do hiperinflacije ponude, svake godine imamo sve više kreveta. Sada je obveza Vlade da na taj izazov odgovorimo. Sljedeći tjedan predstavljamo poreznu reformu u sklopu koje će biti i porez na nekretnine“, rekao je ministar Tonči Glavina.

Foto: Dino Ninkovic

Tomislav Popović, predsjednik Uprave Maistre smatra da to neće biti tako jednostavno te da su pred našim turizmom veliki izazovi. Na pitanje moderatorice Nevene Rendeli Vejzović jesmo li preskupi kao destinacija, Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice rekao je da svakako nismo jeftini, ali to nam nije ni cilj. Cilj je postati cjelogodišnja destinacija s dobrim omjerom cijene i kvalitete.

Foto: Mario Pavlović

Kraj programa

Melissa Bell, poznata reporterka sa CNN-a, koja je bila posebna gošća specijalnog panela povodom 10 godina postojanja regionalne news platforme N1, zaključila je da je novinarstvo suočeno s nizom izazova, između ostalog manipulacijama i dezinformacijama i zato je važnije nego ikad.

Foto: Dino Ninkovic

Weekend.17 nastavlja s bogatim programom i uzbudljivim događanjima za sve. Kako bi petak bio još nezaboravniji, pobrinuo se CineStar Channels koji slavi svoj 15. rođendan.

U čast ove velike obljetnice, na pozornicu dolazi svjetski poznati nizozemski DJ i producent Fedde Le Grand. Njegov hit iz 2006. godine, Put Your Hands Up For Detroit, zasigurno ćete prepoznati, a njegovi setovi garantiraju nezaboravnu večer za sve posjetitelje.

Weekend Media Festival donosi najaktualnije teme, a za lakše snalaženje na festivalu preuzmite My.Weekend aplikaciju.

