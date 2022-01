KAO DA NIJE RODILA / Pjevačica očarala fantastičnim tijelom u seksi 'Baywatch' kostimu na jedno rame

Američka pjevačica i glumica, te supruga kanadskog glazbenika Davida Fostera, Katharine McPhee u veljači prošle godine rodila je dječaka Renniea Davida, no to nije ostavilo trajne tragove na njenom tijelu. Paparazzi su nju i supruga ulovili kako uživaju na plaži ma Havajima. Katharine je uživala kupajući se u oceanu u seksi crvenom kupaćem kostimu na jedno rame. Katharine je sinčić Rennie prvo dijete, dok David iz prijašnjih veza ima pet kćeri od kojih su čak četiri starije od njegove supruge. Njegova najstarija kći Allison ima 50 godina, Amy ima 46, Sarah 39, Erin 38 i jedino je Jordan dvije godine mlađa do Katherine. Katharine i David vjenčali su se 18. lipnja 2019. godine u Londonu pred stotinjak slavnih prijatelja i članova obitelji.