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LJETNI PREDAH /

Bivša pobjednica showa pozirala na stijenama: Pjevačica Kim Verson oduševila u bikiniju

Bivša pobjednica showa pozirala na stijenama: Pjevačica Kim Verson oduševila u bikiniju
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Foto: Privatna arhiva/Bojan Jambrošić

Pjevačica koja je javnost osvojila u glazbenom showu "Hrvatska traži zvijezdu" ulovila je predah od nastupa i predstava te objavom s jadranske obale prikupila brojne komplimente

24.7.2026.
22:13
Hot.hr
Privatna arhiva/Bojan Jambrošić
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Hrvatska pjevačica i kantautorica Kim Verson (32) podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu nekoliko fotografija s jadranske obale. Na njima pozira na stjenovitoj litici s pogledom na more, a objava je odmah prikupila brojne pozitivne komentare poput "Ljepotica" i "Duša si prekrasna".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kim Verson (@kim.verson)

Uspješna karijera nakon pobjede u showu

Pjevačica, koja je postala poznata javnosti 2010. godine pobjedom u drugoj sezoni showa "Hrvatska traži zvijezdu", od tada je izgradila uspješnu karijeru. Objavila je dva studijska albuma, "Vjeruj u snove" i "Vrati mi moj svijet", a glumila je i u mjuziklima "Jadnici" i "Pepeljuga". Kako navode mediji, ovo ljeto za nju je kombinacija nastupa i odmora, a fotografije s odmora dolaze kao predah između njezinih profesionalnih angažmana.

Dok njezina publika željno iščekuje nove pjesme i projekte, pjevačica iskorištava tople ljetne dane za odmor od obaveza, a svoje pratitelje redovito oduševljava novim objavama na društvenim mrežama.

 

Kim VersonPlažaBikini
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