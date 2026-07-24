Bivša pobjednica showa pozirala na stijenama: Pjevačica Kim Verson oduševila u bikiniju

Hrvatska pjevačica i kantautorica Kim Verson (32) podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu nekoliko fotografija s jadranske obale. Na njima pozira na stjenovitoj litici s pogledom na more, a objava je odmah prikupila brojne pozitivne komentare poput "Ljepotica" i "Duša si prekrasna".

Uspješna karijera nakon pobjede u showu

Pjevačica, koja je postala poznata javnosti 2010. godine pobjedom u drugoj sezoni showa "Hrvatska traži zvijezdu", od tada je izgradila uspješnu karijeru. Objavila je dva studijska albuma, "Vjeruj u snove" i "Vrati mi moj svijet", a glumila je i u mjuziklima "Jadnici" i "Pepeljuga". Kako navode mediji, ovo ljeto za nju je kombinacija nastupa i odmora, a fotografije s odmora dolaze kao predah između njezinih profesionalnih angažmana.

Dok njezina publika željno iščekuje nove pjesme i projekte, pjevačica iskorištava tople ljetne dane za odmor od obaveza, a svoje pratitelje redovito oduševljava novim objavama na društvenim mrežama.