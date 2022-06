Pjevač Rafael Dropulić Rafo nastupao je za vikend na vjerskom koncertu "Progledaj srcem" na maksimirskom stadionu u Zagrebu. Postao je poznat prije gotovo 20 godina te mu je predviđana velika karijera. No, jedan posjet Međugorju sve je promijenio. Tada se okrenuo Bogu i promijenio svoj život iz korijena. Za RTL je ispričao što danas radi...

"Zapjevati pred 50.000 ljudi je osjećaj koji je teško opisati riječima, najkraće rečeno bilo je odlično. To je bilo jedna divna večer, lijepo zajedništvo, toliko ljudi u istom duhu punog mira, dobrote i Duha Svetoga. To je bio možda jedan od najljepših osjećaja u mom životu, uz rođenje mog djeteta i vjenčanja sa suprugom."

Imao je i spreman odgovor na pitanje kako to da se pojavio na tako velikom glazbenom događaju.

Gdje je nestao Rafo?

''Odazvao sam se na ovaj koncert zato što ga je organizirala televizija s kojom surađujem pa je logično bilo da zapjevam pred publikom. Puno mojih prijatelja je sudjelovalo u ovom projektu tako da sam to na neki način doživio kao druženje s ekipom. Nakon koncerta smo imali i kratko druženje, ali bio sam jako umoran, kći mi je zaspala u krilu pa sam otišao svojoj kući", priča Rafo.

Istaknuo je kako se ne planira vraćati na estradnu scenu.

"Ne pripremam ništa novo kada je riječ o pjesmama, a glazbom se bavim kako me Bog pozove. Ako me pozove da snimim nešto to ću napraviti, ako ne - onda neću, ako me pozove na koncert - zapjevat ću, a ako ne - također neću pjevati. Nemam nikakvih ambicija u tom smislu, živim jednim skroz drugim životom, ali ako osjetim poticaj u srcu onda to i prihvatim", rekao je.

Tvrdi kako jako puno radi i slobodno vrijeme provodi u društvu obitelji.

"Jako sam zaposlen i puno radim. Slobodno vrijeme provodim u društvu supruge i kćeri. To je jedan toliko običan i jednostavan život da ne može biti običniji", zaključio je.