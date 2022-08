"No ono što me najviše rastužuje je to da bi moja majka znala da je prevarena da je BBC pravilno postupio i na vrijeme istražio zabrinutost i pritužbe, pokrenute prvi put 1995. godine. Nisu je prevarili samo loš novinar, već i čelnici BBC-ja koji su radije okretali glavu nego postavljali pitanja. Smatram da ovaj program Panorama nema nikakav legitimitet i da nikada nije trebao biti prikazan", dio je koji je William rekao medijima. Dianin biograf, Andrew Morton, rekao je za The Daily Beast da je najava BBC-ja da nikada više neće prikazati svoj slavni intervju s princezom Dianom, na nagovor princa Williama, rezultirala time da je Dianu "ušutkao" vlastiti sin.