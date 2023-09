Američka pjevačica Alecia Beth Moore, poznatija kao Pink, s koncerta kojeg je održala u sklopu turneje kojom promovira svoj deveti studijski album u San Antoniju, morala je izbaciti jednog posjetitelja.

Ometao pjevačicu i publiku

Muškarac je iskoristio njezin koncert kako bi prosvjedovao protiv obrezivanja. Nalazio se u blizini pozornice na VIP sjedalu te za vrijeme izvođenja pjesme So What, publici je pokazivao zaslon mobitela na kojem je pisalo "obrezivanje, okrutno i neobično", a pjevačicu je ometao u njezinoj izvedbi.

"Makni to sra**e van", rekla mu je pjevačica, no on je nastavio sa svojim prosvjedovanjem.

"Oh, pa ti si osmislio cijelu točku upravo sada, zar ne? Želiš da to svi pročitaju. Došao si večeras razgovarati o obrezivanju. Osjećaš li se dobro zbog toga? Potrošio si sav taj novac da dođeš ovdje i napraviš ovo? Ajde, čovječe! Morat ću kupiti Birkinicu zahvaljujući novcu koji si potrošio na ulaznicu", razljutila se pjevačica.

Muškarac se nakon njezinog upozorenja počeo ponašati agresivno nakon čega ga je osiguranje izbacilo van.

