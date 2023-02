P!nk, čije je službeno ime Alecia Moore, u intervjuu za People je rekla da se osjeća zaštitnički prema Britney Spears, posebno nakon upoznavanja njezinih roditelja.

Bila joj je kao starija sestra

Osvrnula se na snimanje reklame za Pepsi i Super Bowl 2004. godine, u kojoj je bila sa Spears, Beyoncé i Enriqueom Iglesiasom: "Uvijek sam se osjećala kao njezina starija sestra, iako ljudi misle da nju spominjem u pjesmi 'Don't Let Me Get Me'. Zapravo, bila sam velika podrška u Britneynom životu."

P!nk je mislila na stihove u svom hit singlu s albuma "Missundaztood" iz 2001.: "Umorna sam od usporedbe s prokletom Britney Spears, ona je tako lijepa, to jednostavno nisam ja."

"Uvijek je sa sobom nosila jedan od mojih CD-ova. Vrlo sam zaštitnički nastrojena prema njoj i ona je najslađa osoba na svijetu. Bila sam s njom u to vrijeme i upoznala njezin tim i roditelje. To je učvrstilo moju vezu s njom. Jednostavno volim tu djevojku", zaključila je.

Težak život Britney Spears

Otac Britney Spears, Jamie Spears stavio je pjevačicu pod zakonsko skrbništvo na 13 godina počevši od 2008. Sudac ga je raskinuo u studenom 2021.

"Lagao sam i cijelom svijetu govorio da sam dobro i da sam sretan. To je laž. Poricao sam, bio sam u šoku, traumatiziran sam", rekao je Spears o pravnom dogovoru na sudu u lipnju 2021.

"Ne lažem. Samo želim svoj život nazad", rekla je Britney Spears u svjedočenju na sudu. Pričala je o detaljima svog života te se osvrnula na svoje zdravlje i navike potrošnje, koje je kontrolirao njezin otac, piše People.