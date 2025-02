Petra Meštrić o Hedviginoj svadbi i svom ljubavnom statusu: 'Planiram brak'

U subotu, 15. veljače, Hedviga Tandara, bivša kandidatkinja showa "Brak na prvu", izrekla je sudbonosno "da". Među uzvanicima je bila i liječnica Petra Meštrić, također bivša kandidatkinja, koja je za RTL.hr podijelila dojmove sa svadbe.

''Bilo mi je jako lijepo, iskreno, jako mi je važna hrana na svadbi, a ovdje sam se baš dobro najela (iako sam imala usku haljinu.) Atmosfera je bila jako ugodna, vesela, svi su pjevali, plesali, Hedvigini roditelji su bili jako zabavni, trudili su se da se što bolje osjećamo kao i njezine sestre s partnerima'', ispričala je Petra za RTL.hr.

Foto: Instagram

Uz smijeh je otkrila da je uhvatila buket.

''Što se tiče buketa, on je poletio, a ja sam bila u prvom redu i ispružila ruke - to je bilo to. Ne bih rekla da sam se borila za buket, ali dobro sam se ispružila'', priznala je, a pratnju na svadbi nije imala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nisam imala pratnju na svadbi. Točnije Hedvigina prijateljica Lucija, kuma sa svadbe iz showa 'Brak na prvu' ako se sjećate, također je došla sama pa smo bile pratnja jedna drugoj. Točnije, družile smo se još od Zagreba, bile smo i cimerice u sobi, a malo sam je i maltretirala svojim glazbenim ukusom putem. Drago mi je bilo što je ona išla sa mnom jer mi je bilo zabavno voziti s društvom, a i imale smo bezbroj tema za razgovor'', rekla je, a s obzirom na to koliko je još bilo gostiju na svadbi i da se družila sa svima, nije niti primijetila da je bila bez pratnje na svadbi.

'Ne dejtam trenutno'

A vidi li se uskoro u braku?

''Planirala sam brak još od 'Braka na prvu' – samo nismo kliknuli'', našalila se Petra. ''Jako se često šalim na račun toga da tražim dečka, da se želim udati, ali zapravo samo želim, ako da Bog, naći nekog točno po svom ukusu. Smatram da ti partner mora dati neku novu vrijednost, kvalitetu životu, a nemam problema da ostanem i sama ako to ne nađem'', objasnila je za RTL.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram

Na kraju je otkrila da trenutno nema ljubav, ali ima simpatiju.

''Trenutno nemam još ljubav, ali imam simpatiju. Nekako mislim da su te simpatije obostrane'', otkrila je Petra i našalila se da je svjesna kako ovo zvuči kao razgovori u nižim razredima osnovne škole. ''Ne dejtam trenutno, ali to se svake sekunde može promijeniti'', zaključila je Petra.

POGLEDAJTE VIDEO: Odlične vijesti za sve fanove sociološkog eksperimenta: "Brak na prvu USA" stigla je na Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa