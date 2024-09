Petra Meštrić dosta smršavjela i utegnula liniju: 'Izgledaš prekrasno, kako?'

Liječnica Petra Meštrić, koju su gledatelji upoznali u trećoj sezoni "Braka na prvu", redovito ide u teretanu, a rezultati treninga itekako su vidljivi. Petra je pobjegla od niskih temperatura na Pelješac, od kuda se javila pratiteljima na Instagramu te ih počastila vrućim prizorima.

Liječnica je upijala zrake sunca pored bazena, a ono što je upalo u prvi plan jest njena utegnuta linija.

"Meni još ljeto nije gotovo, a kako ste vi?", napisala je Petra i podijelila nekoliko fotografija i videozapisa.

Brojni pratitelji oduševili su se njezinim izdanjem.

"Izgledaš prekrasno draga Petra. Kako?", "Divna si", "Komad i pol", "Top si", komentirali su fanovi.

Trenirala sa Stefanom

Podsjetimo, Petra je s transformacijom krenula prije nešto više od godinu dana. S treninzima joj je pomogao Stefan Modrić, koje je upoznala u "Braku na prvu".

Foto: Instagram Petra Meštrić i Stefan Modrić

"Pa ja sam smršavila, ali naravno htjela bih još malo smršaviti. No ne ide to uvijek tako po planu. Ne držim se više toliko strogo samog režima i dopuštam si poneke cheat mealove i slično. Ali redovito treniram u teretani – 2 do 3 puta tjedno odnosno koliko stignem. Iako jesam smršavila, nadam se da ću se sada i utegnuti", ispričala je ranije za RTL.hr.

