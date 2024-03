Doktorica Petra Meštrić iz prošle sezone RTL-ovog showa 'Brak na prvu', na današnji dan je prošle godine zadobila tešku ozljedu na nozi i završila na štakama.

Doktorica je u četvrtak na društvenoj mreži podijelila video u kojem je prikazala kroz što je sve prošla. Od ležanja u bolničkom krevetu, liječenja, otežanog hodanja do druženja s prijateljima.

"Prošla je godina dana od moje najveće ozljede u životu. Hvala Bogu dobro sam", napisala je Petra uz video na Instagram Storyju.

Podsjetimo, Petra je pala u kupaonici i ozlijedila koljeno. Nakon što su je mnogi vidjeli na ulici u štakama, našalili su se i dobacili Petri da joj je to možda napravio Dario Crnković, kojeg je upoznala u 'Braku na prvu'.

"Dogodila se nezgoda. Bila sam nespretna, pala sam u kupaonici, ozlijedila sam koljeno i sad nosim longetu. Najzanimljivija su pitanja na ulici. Ljudi mi prilaze i u šali me pitaju je li mi to Dario napravio. Ne mogu da se ne nasmijem na to", otkrila je ranije za RTL.hr.

Petra u showu nije uspjela pronaći ljubav, a s Darijem je ostala u prijateljskom odnosu.

