Glumca Petera Dinklagea najviše pamtimo po ulozi Tyriona Lannistera u seriji "Igra prijestolja", a trenutno promovira novi film "Cyrano", za koji je scenarij pisala njegova supruga, Erica Schmidt.

Nedavno su se zajedno pojavili na premijeri filma u New Yorku za koju je Peter izabrao modro odijelo s ljubičastom kravatom, dok je Erica odjenula dugu crnu elegantnu haljinu od baršuna te cijelu kombinaciju podigla dugačkim, zveckavim naušnicama.

Cyrano je bezvremenska priča Joea Wrighta, bazirana na kazališnoj predstavi s kraja 19. stoljeća o Cyranu de Bergeracu, francuskom pjesniku koji je živio i stvarao u 17. stoljeću.

Cyrano je čovjek ispred svog vremena, koji zadivljuje igrom riječi na verbalnom natjecanju i briljantnim mačevanjem u dvoboju. Nesiguran u svoj fizički izgled, Cyrano je uvjeren kako nije dostojan ljubavi odane prijateljice, blistave Roxanne. Cyrano tek treba izjaviti svoje osjećaje prema Roxanne, koja je zaljubljena u drugog muškarca.

U stvarnom životu - i Dinklage se dugo borio s kompleksima koje je imao zbog visine.

"Kad sam bio mlađi, to je definitivno utjecalo na mene. Kao adolescent bio sam jako ogorčen i ljutit, nepristupačan. Ali kako starite, shvaćate da biste zapravo trebali imati smisla za humor. Samo znaš da to nije tvoj problem", izjavio je jednom prilikom te dodao: "Kad prolaznici bulje u vas, a djeca vam dobacuju otrovne komentare, osjećate se izloženo i ranjivo. S vremenom to preraste u bijes, pa ih želite naučiti pameti. U srednjoj školi je osobito teško, jer se svaki banalni okršaj doima kao pitanje života i smrti. U dobi od trinaest godina, bio sam prilično arogantan. Imao sam golem ego i iskreno vjerovao da sam novi William Burroughs, pa sam činjenicu da sam 'outsider' doživljavao kao ultimativnu nepravdu."

Njegova visina definitivno ne smeta njegovoj supruzi Erici, s kojom je u braku od 2005. godine, a zajedno djeluju kao jedan od najskladnijih parova u cijelom Hollywoodu.

"Pete je nevjerojatno zgodan, šarmantan i duhovit, ali kada pišu o njemu, svi se iznenade njegovom visinom. Ali to je Peter", rekla je za časopis Rolling Stone 2012. godine.

Iako hendikepi često donose različite predrasude, Peter Dinklage se, unatoč svom patuljastom rastu, uspio prometnuti kao jedna od najbolje plaćenih televizijskih zvijezda današnjice pa čak i završiti na listi seks-simbola.