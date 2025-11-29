Prepoznajete li ovog slavnog SDP-ovca? Šokirao je sve transformacijom

Gradonačelnik Pule Peđa Grbin (46) iznenadio je svoje pratitelje nakon što je na društvenim mrežama objavio fotografiju bez svoje prepoznatljive brade. Sudjelovao je u humanitarnoj kampanji Bradata aukcija, a mnogi su mu u komentarima pisali kako izgleda „kao dječarac” i „kao tinejdžer”.

Poruka koja je privukla pažnju

Grbin je uz fotografiju napisao: „Prije i poslije. Jer brada će narasti, ali muda neće!”, pozivajući svoje pratitelje da i sami sudjeluju u akciji te podrže humanitarni cilj. Objavu je pratio val reakcija, a brojni korisnici pohvalili su njegov potez i hrabrost da se uključi u kampanju na ovako vidljiv način.

Simbolična humanitarna inicijativa

Bradata aukcija humanitarna je inicijativa u kojoj muškarci simbolično „stavljaju na aukciju“ svoje brade i brkove kako bi prikupili sredstva za udruge koje se bore protiv raka. Umjesto klasičnih donacija, kampanja kombinira humor, solidarnost i javnu vidljivost, zbog čega svake godine okuplja sve veći broj sudionika i pratitelja.

Pokrenuta 2017. u Splitu, inicijativa se proširila i na druge gradove, poput Vinkovaca, te postala nacionalno poznata. Svoj najveći uspjeh ostvarila je 2023., kada je prikupljeno rekordnih 90.000 eura za udruge koje pomažu oboljelima od raka.

