Partnerica i suradnica pjevača Marka Pecotića Pece, Silvia Dvornik, brine o svome izgledu tijekom cijele godine, a u tjelovježbi je nisu spriječile ni visoke ljetne temperature.

Nema odmora ni kada je ljeto

Silvia je u pričama na svojem profilu na Instagramu objavila snimke iz teretane, na kojima izvodi vježbe za ruke, stražnjicu i noge, a snimao ju je njezin osobni trener, s kojim očito provodi puno vremena jer je u top-formi.

Silvia se na društvenoj mreži često voli pohvaliti i rezultatima tjelovježbe, a pratitelji je uvijek obasipaju komplimentima.

Podsjetimo, Silviju je domaća javnost upoznala kada se doznalo za njezinu vezu s Pecom. On je prošle godine javno objavio da se rastaje od supruge Irene nakon 17 godina braka u kojem su dobili dvoje djece, i to upravo zbog Silvije.

"Najveća je laž da sam ja zvao novinare, novinari su zvali mene. Bilo je tu par nejasnoća, vidio sam da će se po novinama potezati nejasnoće. To je bilo presudno da odlučim i kažem – da, razvodim se.

Da sam rekao – nemam komentara, i da su oni sad nagađali – tko je, što je, je li Sonja Dvornik, je li Silva Dvornik, to su milijarde tih priča nepotrebnih. To je moj život i žao mi je apsolutno svih koje sam tim putem povrijedio", otkrio je Peco za Radio Dalmaciju.

Dodao je tada i kako je nakon tog njegovog javnog priznanja krenula lavina negativnih komentara, čemu se nije nadao: "Da je ta moja osobna stvar tolike ljude izbacila iz takta… Pisali su komentare bjesomučno, dan i noć.

Kad ti pogledaš tu situaciju, da tebi dan i noć u inbox na sve moguće mreže, ne samo meni nego i svima koji su bili uključeni u ovu situaciju, dolaze takve gnjusne poruke, a onda stave svoj status – vjerovati u ljubav, jednostavno mi to ne drži vodu."

Ipak, rekao je kako je iz cijele situacije izvukao najbolje, jer je otkrio i tko su mu pravi prijatelji.

"Pokazali su se pravi prijatelji, ljudi koji su mi pokazali svoje pravo lice i stali uz mene, a ovi kojima sam zapravo najviše dao i koji su trebali biti sada uz mene na životnoj prekretnici, prvi su mi napravili najveći problem, pokupili se, htjeli da se izbrišem, da ne budu više dio mog života, toga svega.

To je surova istina s kojom sam se trebao suočiti - ako to mora tako biti, onda ok, nemam ja problem s tim. Žao mi je što je tako ispalo, što sam tolike ljude povrijedio, tako su se oni našli povrijeđeni, ne bi da sam njih ostavio. To su jako bolne teme koje su sad zasjenile sve ovo drugo što sam ja godinama radio", zaključio je.