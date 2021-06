Bivša voditeljica i influencerica Paula Sikirić nosi se s ozbiljnim zdravstvenim problemima u visokom stupnju trudnoće. Naime, mjesec i pol dana prije poroda ponovno je hospitalizirana, i to zbog plućne embolije.

Krajem svibnja 25-godišnja Paula se na Instagramu požalila na poteškoće s disanjem.

"Gušilo me do te mjere da sam u sjedećem i poluležećem položaju osjećala da gubim svijest. Ne pišem ovo da bih se žalila ili dobila pažnju već samo želim skrenuti pozornost da je svaka trudnoća za sebe i da sve što proživljavate, drage trudnice, za duboki je naklon i šaljem ogroman zagrljaj podrške. U kakvom god stanju bile, zapamtite, ovo je drugo stanje s razlogom. Napravila sam sve pretrage koje su bile potrebne da ustanovimo da je isključivo do trudnoće", napisala je tada.

Pod liječničkim nadzorom

Iako je mislila da joj beba stišće ošit i aortu, za Gloriju je otkrila da se ipak radilo o plućnoj emboliji. Mlada trudnica opisala je kako se trenutno osjeća.

"U odnosu na ono kako sam se osjećala prije 10 dana, dok nisam došla na Rebro, odlično! Napredak i poboljšanje se vide. Mala je super i trudnoća je uredna, samo sam ja ta koja je 'stradala' od posljedica PE. Ali nema mjesta za brigu, iako je stanje ozbiljno, pod nadzorom sam vrhunskih doktora i odjela", izjavila je Paula za Gloriju.

Dodala je i da su ona i misteriozni zaručnik odabrali ime za kćerkicu, no još ga ne žele otkriti.

"Dok ležim u bolnici, sve što mi prolazi kroz glavu je: ništa nije spremno. Moramo još to, to , to... mislim da nikad niste spremni do kraja. Što psihički, što funkcionalno, ali u istu ruku je ne možemo dočekati", dodala je Sikirić.