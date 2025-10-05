Partner Jennifer Aniston otkrio kako je utjecala na njega: 'Ponovno sam pronašao ljubav'

Jim Curtis (49), hipnoterapeut i autor, otkrio je tko mu je ponovno vratio osmijeh na lice nakon teškog prekida i, kako sam ističe, "nezdrave veze".

Upravo je američka glumica Jennifer Aniston (56) ta koja je unijela novu energiju u njegov život. Par je prvi put viđen zajedno u lipnju u luksuznom hotelu u sjevernoj Kaliforniji, a sada je Curtis, u dirljivoj objavi na društvenim mrežama, potvrdio vezu priznanjem da je, prije nego što ju je upoznao, sumnjao u vlastitu vrijednost, piše Daily Mail.

Foto: Profimedia

Ponovno je pronašao ljubav

"Ponovno sam pronašao ljubav, ali tek nakon što sam naučio pronaći unutarnji mir i otvoriti se ljubavi", napisao je Curtis u objavi.

Iako je bio tajanstven, poznato je da se Curtis u srpnju pridružio Aniston na odmoru na Mallorci, gdje je uživala s prijateljima, glumcem Jasonom Batemanom (56) i komičarkom Amy Schumer (44). U kolovozu su Jennifer Aniston i Jim Curtis viđeni u društvu njezine bliske prijateljice Courteney Cox (61) i njezinog dugogodišnjeg partnera Johnnyja McDaida (49), tijekom zajedničke večere u poznatom restoranu Nobu u Malibuu.

Tada je Curtis koristio štap za hodanje zbog problema s kretanjem, što je posljedica lezija na leđnoj moždini koje su mu dijagnosticirane u 22. godini.

Prošlog mjeseca, 56-godišnja glumica zaintrigirala je svoje pratitelje na Instagramu objavivši 18 fotografija snimljenih tijekom ljeta, a među njima se našla i jedna na kojoj se vidi, tada medijima nepoznat, muškarac. Aniston ga za razliku od ostalih prijatelja, nije označila na fotografiji.

Među objavama su bile i fotografije njihovih pasa: labradora Lorda Chesterfielda i šnaucera Clydea, kućnih ljubimaca popularne glumice, uz Curtisovog udomljenog psa Odieja. Izvori bliski paru ističu da ih je upravo ta ljubav prema psima i spojila.

Foto: Profimedia

Put od slomljenog srca do iscjeljenja

Otvorivši dušu svojim pratiteljima, Curtis je priznao da se nakon prekida borio s osjećajem emocionalne praznine i tjeskobe.

"Ne tako davno, bio sam na potpuno drukčijem mjestu nego danas. Bio sam psihički i fizički iscrpljen. Nezdrava veza slomila mi je srce i natjerala me da posumnjam u vlastitu vrijednost. Možda ste i sami iskusili te trenutke - one duge noći kada vam tjeskoba i strah ne daju mira", naglasio je.

"Kroz proces reprogramiranja svoje podsvijesti stekao sam samopouzdanje za koje nisam ni znao da postoji u meni. Nisam se više osjećao slomljeno i ponovno sam bio potpuno svoj", rekao je, ističući da i drugi mogu proći sličnu preobrazbu.

Aniston iza sebe ima dva braka. Od glumca Brada Pitta (61) razvela se 2005. nakon pet godina braka, a 2015. se udala za glumca i scenarista Justina Therouxa (54), od kojeg se razvela 2018. godine.

