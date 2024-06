Princeza od Walesa Kate Middleton je krajem ožujka ove godine pred cijelim svijetom izjavila da boluje od raka, a iako se zbog liječenja nije pojavljivala u javnosti te je napravila pauzu od obavljanja javnih dužnosti, postoji mogućnost da će se Kate pojaviti na službenoj proslavi rođendana kralja Charlesa sljedećeg mjeseca.

Kate je trenutno pod preventivom kemoterapijom, a Kensingtonska palača je jučer potvrdila da princeza neće službeno sudjelovati u završnoj generalnoj probi proslave kraljevog rođendana osmog lipnja. Ipak, nije isključena mogućnost da će Kate prisustvovati glavnom događaju tjedan dana kasnije.

Njezin dolazak ovisi o jednoj stvari...

Izvori iz palače tvrde da Kate razmišlja o tome da da se pojavi na balkonu Buckinghamske palače nakon ceremonije ''Trooping the Color'', piše The Mirror. Inzistirali su na tome da se ne očekuje da će se princeza vratiti službenim dužnostima dok liječnici to ne odobre te da će svako Kateino pojavljivanje na kraljevskim događajima biti, u najboljem slučaju, povremeno.

Kralj Charles III. koji se također liječi od raka, potvrdio je da će prisustvovati proslavi svog rođendana u Londonu.

Foto: Profimedia Kate Middleton i kralj Charles III.

General-pukovnik James Bucknall, bivši zapovjednik Savezničkog korpusa za brzu reakciju, bit će inspektor u Kateino ime za Pukovničku smotru, ali detalji o ''Trooping the Colour'' još nisu razjašnjeni. Osim toga, Buckinghamska palača otkrila je da će kralj Charles 15. lipnja putovati u kočiji s kraljicom Camillom i da neće biti na konju.

Kako napreduje Kateino liječenje?

O zdravstvenom se stanju princeze od Walesa nedavno oglasio prijatelj Kate Middleton za Vanity Fair.

"Veliko je olakšanje jer prihvaća lijekove i zapravo se osjeća puno bolje", rekao je i dodao da je njezina borba za zdravlje veoma teška i zabrinjavajuća za kraljevsku obitelj, ali se njezina obitelj okupila oko nje kako bi joj pružila podršku.

Princ William je također ranije ovog svibnja umirio javnost kada je rekao da je njegova supruga dobro tijekom posjeta bolnici St Mary's Community Hospital na otočju Scilly.

