Pala je odluka: Izrael ostaje na Eurosongu! Nekoliko zemalja se povlači

Sudjelovanje Izraela na sljedećem Eurosongu, koji će se 2026. održati u Austriji, našlo se pod velikim upitnikom. Predstavnici nacionalnih televizijskih kuća okupili su se u Ženevi na sastanku Europske radiodifuzijske unije (EBU), gdje su raspravljali o daljnjim koracima nakon sve glasnijih kritika.

Odluka je donesena

Članovi EBU-a potvrdili su da će Izrael ostati na Eurosongu. Odluka je donesena na Općoj skupštini u Ženevi nakon što su televizijske kuće pregledale ažurirana pravila glasanja i raspravile zabrinutost oko sudjelovanja Izraela. Važno je naglasiti da se na sastanku nije glasalo o izbacivanju Izraela, već samo o tome jesu li članice zadovoljne novim pravilima. Glasanje je održano tajno, a velika većina zaključila je da nema potrebe za daljnjim odlučivanjem o izraelskom statusu.

Više država proteklih je mjeseci najavilo mogućnost povlačenja s natjecanja ako se Izraelu dopusti sudjelovanje i iduće godine, zbog čega se ovo pitanje našlo visoko na dnevnom redu. Među državama koje su otvoreno prijetile bojkotom bile su Španjolska, Irska, Slovenija i Nizozemska. Nakon objave odluke, nizozemska televizija AVROTROS, španjolska RTVE, irska RTE te slovenska RTV odmah su potvrdile da se neće pojaviti na Eurosongu 2026.

S druge strane, neke televizijske kuće – poput njemačke – istaknule su da bi se povukle upravo u slučaju da se Izrael izbaci iz natjecanja, dok je austrijski ORF javno podržao izraelsko sudjelovanje.

Optužbe za kršenje pravila i politički utjecaj

Kako prenosi Reuters, članovi EBU-a nisu raspravljali samo o statusu Izraela, već i o nizu novih pravila koja bi trebala spriječiti političke utjecaje na glasače i žirije. Pojedine zemlje, među njima i Španjolska, optužile su Izrael da je prekršio načelo političke neutralnosti te da je ovogodišnji Eurosong koristio u političke svrhe.

Dodatne kritike pojavile su se nakon što se tvrdilo da je Izrael pretjerano promovirao svoju predstavnicu, pjevačicu Yuval Raphael, koja je na natjecanju osvojila drugo mjesto. Pobjedu je odnio austrijski pjevač JJ s pjesmom Wasted Love.

Predlažu se promjene u glasanju

EBU je već ranije najavio nekoliko izmjena pravila za Eurosong 2026. U oba polufinala vraća se žiri, a maksimalan broj glasova publike smanjuje se s 20 na 10, što bi trebalo uravnotežiti utjecaj pojedinih zemalja i spriječiti moguće manipulacije.

Nove mjere podržao je i predstavnik portugalske televizije, ističući da bi promjene mogle doprinijeti pravednijem i transparentnijem natjecanju.

