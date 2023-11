Legendarni glazbenik, član benda "Black Sabbath" Ozzy Osbourne (74),poznat kao otac Heavy metala, obavijestio je javnost o svom sve lošijem zdravlju te da neće dugo živjeti.

Ozlijedio kralježnicu prije četiri godine

U posljednjem intervjuu za Rolling Stones UK, Ozzy je progovorio o svom zdravlju, prvi put nakon što je u veljači objavio da se povlači s turneje zbog stalnih problema s kralježnicom koju je ozlijedio prije četiri godine, a od tada je imao četiri operacije, od kojih ga je posljednja, kako je rekao, "praktički ostavila bogaljem".

"To me stvarno pogodilo. Druga operacija je drastično pošla po zlu. Mislio sam da ću biti spreman nakon druge i treće, ali na zadnjoj su mi stavili jebenu šipku u kralježnicu. Našli su tumor na jednom kralješku, pa su i to morali iskopati. Prilično je teško i ravnoteža mi je skroz poremećena", rekao je Osbourne.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Osbournu su se 2019. godine pomaknule metalne šipke, koje su mu stavljene u tijelo nakon što je 2003. godine doživio tešku nesreće na quadu. Također, 2019. godine, dijagnosticirana mu je Parkinsonova bolest, progresivni poremećaj živčanog sustava, koji uzrokuje postupni gubitak živčanih stanica u mozgu te nema poznatog lijeka.

Osbourne je u siječnju 2020. godine podijelio vijest s javnošću u intervjuu za Good Morning America o njegovoj dijagnozi te priznao kako čak i ne razmišlja toliko o Parkinsonovoj bolesti, a potom pokazao novinaru ispruženu ruku kako bi pokazao da mu ruke ne drhte kao većini ljudi s tim stanjem.

Posljednji čovjek

Ozzy je priznao i da je trebao biti mrtav puno prije većine svojih pokojnih prijatelja zbog ranije upotrebe alkohola i droga.

"Zašto sam ja posljednji čovjek? Ne razumijem ništa od toga. Ponekad se pogledam u ogledalo i kažem: 'Zašto si, dovraga, uspio?!' Ne hvalim se ničim od toga jer sam trebao biti mrtav tisuću puta. Ispumpali su mi želudac Bog zna koliko puta", rekao je Ozzy.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Također, priznao je i da njegova supruga Sharon Osbourne, s kojom je u braku 41 godinu, ne odobrava njegovo rekreativno korištenje marihuane.

"Rekao sam Sharon da sam nedavno popušio joint, a ona je rekla: 'Što radiš! To će te jebeno ubiti!' Rekao sam: 'Koliko dugo želiš da jebeno živim?!'", rekao je te dodao koliko mu je još ostalo života.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

"U najboljem slučaju, ostalo mi je deset godina, a kad si stariji, vrijeme ubrzava", rekao je Osbourne.

Izjavio je i kako se nada ponovnom nastupu jer nije imao "priliku oprostiti se ili zahvaliti" svojim obožavateljima otkako je najavio otkazivanje svoje oproštajne turneje, koja je započela 2018. godine.

"Ako ne mogu nastaviti nastupati redovito, samo želim biti dovoljno dobro da napravim jedan koncert na kojem mogu reći: 'Bok, ljudi, hvala puno na mom životu.' To je ono na čemu radim, a ako na kraju padnem mrtav, umrijet ću kao sretan čovjek", zaključio je Ozzy.

