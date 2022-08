Iako su rokeru Black Sabbatha nestašluci njegove obitelji u Los Angelesu rano donijeli slavu u reality TV emisiji na MTV-u The Osbournes, Ozzy Osbourne je spreman vratiti se u svoju rodnu Englesku.

Vraćanje u Englesku

U novom intervjuu za Observer, 73-godišnjak naveo je oružano nasilje u Sjedinjenim Državama kao ključan faktor u svojoj odluci da ode. “Tamo je sve je... smiješno,” rekao je Osbourne za britanske novine. “Dosta mi je ljudi koji ubijaju svaki dan. Bog zna koliko je ljudi ubijeno u školskim pucnjavama i dogodila se ona masovna pucnjava u Vegasu na tom koncertu. To je je... ludo."

Opterećen zdravstvenim problemima posljednjih godina, uključujući dijagnozu Parkinsonove bolesti, dvije infekcije stafilokokom, upalu pluća, COVID-19 i posljednju operaciju u lipnju ove godine za uklanjanje metalnih ploča koje su pritiskale njegovu kralježnicu od napornog zahvata na vratu 2019., Osbourne je primijetio: "Ne želim umrijeti u Americi. Ne želim biti pokopan u je... Forest Lawnu," misleći na groblje u Los Angelesu koje posjećuju slavni. "Ja sam Englez", dodao je glazbenik rođen u Birminghamu. "Želim se vratiti, ali kad to kažem, ako je moja žena rekla da moramo ići živjeti u Timbuktu, otići ću, ali, ne, samo je vrijeme da se vratim kući."

Supruga Sharon Osbourne navela je vlastite razloge za napuštanje Los Angelesa: "Samo je vrijeme", rekla je, dodajući da zdravstveni problemi njezina supruga nisu potakli planove da se vrati u Englesku. "Amerika se tako drastično promijenila. To uopće nisu Sjedinjene Američke Države. Ništa nije ujedinjeno oko toga. To je vrlo čudno mjesto za život trenutno."

Karijera Sharon Osbourne

Sharon također radi u Ujedinjenom Kraljevstvu otkako je prošle godine otpuštena iz CBS-ove talk-show emisije The Talk nakon interne istrage o njezinoj svađi u eteru sa suvoditeljicom Sheryl Underwood. Tijekom neslaganja, Osbourne je branila britanskog voditelja talk showa Piersa Morgana, čija je kritika Meghan Markle rasističke prirode.

Sharon je nakon toga progovorila o tome kako je njezina karijera krenula naglo u Sjedinjenim Državama nakon izbacivanja iz The Talk-a. "Moj telefon, što se tiče moje TV karijere ovdje, nije postojao, niti jedan poziv. Ništa", rekla je za Sunday Times ovog travnja. "U Engleskoj i Australiji to se nije promijenilo. Ovdje je bilo kao da sam mrtva."

'Neću zaboraviti riječi'

Ozzy Osbourne je nedavno prvi put putovao u Ujedinjeno Kraljevstvo nakon osam godina. 8. kolovoza, samo dva mjeseca nakon posljednje operacije roker se vratio u svoj rodni grad Birmingham kako bi izveo svoj hit "Paranoid" na ceremoniji zatvaranja Igara Commonwealtha zajedno s kolegom iz Black Sabbatha Tonyjem Iommijem.

Osbournei su isprva odbili tu priliku, ali su se više nadali Ozzyjevom zdravlju nakon njegovog pojavljivanja na Comic-Conu u srpnju. "Organizatori su nazvali šest dana prije koncerta i rekli: 'Misliš li da bi Ozzy to sada mogao učiniti?' Ja sam mu rekla: 'Možeš li to učiniti?', rekla je Sharon o konačnoj potvrdi nastupa na Igrama Commonwealtha. "Rekao je da i to je to. Šest dana poslije je rezervirao let, okupio sve. 'To je jedna pjesma i pjevao sam je svake je... večeri zadnjih 55 godina, tako da nije baš da ću zaboraviti te je... riječi', rekao je Ozzy.

Primijetio je da je Sharon nervozna zbog njegovog pada na pozornici i inzistirala je na tome da na pozornici ima potporu kako bi stajao pa je dodao: "Tako da sam se oslanjao na to, a ja sam držao mikrofon. Bio sam nekako uglavljen. Svaki put kad vidim svog liječnika za Parkinsonovu bolest, prvo što mi kaže je: ‘Jesi li pao?’ I ne samo to, uzimam lijekove za razrjeđivanje krvi. Zapravo sam prilično izj...”

Pjevačeva agonija

Osbourne je rekao da mu je emisija Commonwealth Games dala malo nade za njegovu glazbu.

Roker je za Observer priznao da je prije bio na mračnom mjestu jer je patio od jakih bolova u živcima koji su proizašli iz operacije vrata 2019. godine. "Postalo je toliko loše da sam u jednom trenutku pomislio: 'O Bože, molim te ne daj da se probudim sutra ujutro jer je to bila je... agonija", rekao je, piše Yahoo.