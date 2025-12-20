Ovo je tajna njezine ljepote: Jedna od najljepših Srpkinja otkrila nam je svoju beauty rutinu

Danijela Dimitrovska (39), jedna od najljepših žena u Srbiji, već više od dva desetljeća dominira svijetom mode. Ova srpska manekenka i voditeljica iza sebe ima impresivnu karijeru koja je uključivala revije za najprestižnije brendove poput Guccija, Vere Wang, Diora, Valentina, Moschina, Givenchyja, Yves Saint Laurenta, Chanel i mnoge druge. Njezin veliki trenutak uslijedio je 2009. godine, kada je postala anđelica Victoria's Secreta, a samo godinu dana kasnije snimila je svoj prvi photoshoot za ovaj legendarni brend.

Danas, nakon što je ostavila dubok trag u modnoj industriji, Danijela za Net.hr otkriva kako izgleda njezina beauty rutina, koji su njeni modni favoriti i kako održava svježinu i eleganciju u svijetu koji se brzo mijenja.

Koji beauty tretman vam je do sada donio najveću transformaciju kože?

Najveću promjenu sam primijetila kombinacijom botoksa i PRP tretmana koje radim kod dr. Miloša Veljkovića. Efekt je prirodan, lice izgleda odmorno i svježe, a laserski tretmani koje radim u poliklinici Dekoll su mi najviše poboljšali teksturu i kvalitetu kože.

Je li vam se ikada dogodilo da ste potrošili puno novca na skincare proizvod, a na kraju se razočarali?

Naravno. Ponekad kupim proizvod koji je svugdje hvaljen, a mojoj koži jednostavno ne odgovara. Koža najbolje pokaže što joj prija.

Koji je najjeftiniji proizvod koji se pokazao čudesnim za vašu kožu?

Dukafarm Pantenol. Fantastični su – regeneriraju kožu, imaju više različitih verzija za različite potrebe i stvarno sam prezadovoljna njima.

Postoji li beauty tretman kojem se uvijek vraćate bez obzira na trendove?

Botox. U dr. Miloša Veljkovića imam beskrajno povjerenje – godinama brine o mom licu i vjerujem mu za svaku preporuku. Moj proces izgleda ovako: sjednem i kažem "radimo ono što ti misliš da treba".

Imate li neki skincare trik koji većina ljudi ne zna, a vama je spas?

Dosljednost. To je moj najveći trik – rutina koju svakodnevno poštuješ daje bolje rezultate od najskupljih proizvoda koje koristiš povremeno.

Jeste li ikada imali fazu u kojoj ste bili opsjednuti određenim make-up stilom, a sada biste ga nazvali beauty promašajem?

Da, nekada sam nosila jaku i tešku šminku s kojom sam izgledala kao da imam filter na licu, a na očima velike umjetne trepavice. Danas biram prirodniji pristup i stvarno vjerujem da je manje više.

Koji proizvod smatrate svojim "holy grailom" i zašto?

Aura olovka Revolution u broju 27 i njihova Browmatic olovka za obrve. Bez ta dva proizvoda ne idem nikamo – tekstura, preciznost i postojanost su savršeni.

Imate li neki trik za brzinski make-up kada nemate vremena?

Olovka za usne, olovka za obrve i rumenilo. To je moj ultra brzi make-up – tri proizvoda koja momentalno osvježe lice.

Koja je najveća make-up pogreška koja vam se dogodila pred kamerom ili na eventu?

Previše pudera i pogrešan undertone, zbog čega sam na televiziji izgledala kao da imam masku. Od tada sam vjerna laganijim formulama.

Koji je najneobičniji tretman koji ste probali, a da vas je pozitivno iznenadio?

PRP. U početku mi je djelovao pomalo neobično, ali rezultati su bili toliko dobri da je postao dio moje stalne rutine.

Koji tretman biste voljeli isprobati, ali se još niste odvažili?

Egzozomi. Vidim odlične rezultate kod drugih, ali i dalje čekam pravi trenutak za to.

Koji je najskuplji tretman koji ste ikada probali i vrijedi li ga ponoviti?

Laserski tretmani znaju biti prilično skupi. Investicija su, ali za kvalitetu kože koju pružaju – apsolutno vrijede.

Postoji li tretman za koji ste mislili da će biti čudo, a zapravo nije imao nikakav efekt?

Da, bilo je tretmana koji su obećavali mnogo, a dali minimalan rezultat – ali to često zavisi od individualnog tipa kože.

Jeste li imali neko neočekivano loše iskustvo s beauty tretmanom koje biste sada podijelili kao upozorenje drugima?

Bojanje u plavo i tretiranje blanšem. To mi je ozbiljno oštetilo kosu i trebalo mi je puno vremena da vratim staro stanje. Danas ne radim ništa agresivno bez konzultacija s profesionalcem.

Jeste li ikada kupili komad odjeće koji je bio preskup, a na kraju ga gotovo niste nosili?

Jesam. Najčešće su to trendi komadi koji izgledaju fantastično u trenutku, ali im se kasnije rijetko vraćam.

Ima li neki modni komad koji ste poželjeli, ali ga odgađate zbog cijene?

Dizajnerske torbe. Uvijek postoji jedna (ili više njih) koju priželjkujem, ali odluku da je kupim stalno odgađam.

Kakav je vaš odnos prema investicijskim komadima koji nikada ne izlaze iz mode?

Obožavam ih. Takvi komadi traju godinama, lako se kombiniraju i nikada ne izgledaju zastarjelo.

Koji vam je najdraži modni komad koji nikada ne izlazi iz mode?

Besprijekoran kaput. Za takve komade uvijek biram QuestionMark – njihovi krojevi, materijali i oblik su vrhunski i zaista bezvremenski.

Kako gledate na fast fashion brendove – koristite li ih ili se trudite ići u smjeru održive mode?

Trudim se birati kvalitetu i održivost, ali ponekad kupim i nešto iz fast fashiona kada mi treba jednostavan, sezonski komad.

Što se trenutačno nalazi na vašoj "wish listi"?

Hermès Birkin torba!

Koji modni komad iz prošlih sezona biste voljeli da se vrati u modu?

Minimalističke slip haljine iz 90-ih. Toliko su elegantne i jednostavne.

Što koristite za kosu, kako izgleda vaša cijela rutina kada je riječ o kosi?

Držim se profesionalne njege, redovnog šišanja i prilagođavanja svakog tretmana mom tipu kose. Nakon grešaka iz prošlosti, posebno bojanje u plavo i blanša, sada radim isključivo ono što je nježno i održivo za kosu.

Možete li nam reći nešto više o ruževima koje koristite?

Uvijek biram Aura ruževe. Predivne nijanse, odlična pigmentacija i tekstura – to je za mene savršen primjer vrhunskog drogerijskog kvaliteta.

Top 3 parfema su?

Zavisi od raspoloženja, ali ja sam ljubitelj nježnih mirisa na tonovima vanilije. Trenutni favorit mi je Vanilla Powder, Matiere Premiere.

