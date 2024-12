Ovo je sestra Sandre Bagarić, znate li čime se bavi? I ona je poznata u javnosti

Operna diva Sandra Bagarić (50) svojim glasom i talentom već desetljećima osvaja publiku. I dok javnost dobro poznaje njene profesionalne uspjehe, manje je poznato da Sandra ima mlađu sestru koja je također javna osoba.

Sanja Bagarić-Arnaut, poznata bosanskohercegovačka novinarka, svoju karijeru izgradila je u medijima i politici. Kao nekadašnja urednica i voditeljica na BHT-u te glasnogovornica Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Sanja je često bila dio ključnih događaja u zemlji. Osim toga, radila je kao savjetnica za medije Harisa Silajdžića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sestre i same tvrde da obje sliče više majci, a obitelj im je na prvom mjestu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Sličnije smo nego što ljudi misle'

"Sandra i ja smo sličnije nego što ljudi misle. Kako starimo, čini mi se da počinjemo i fizički dosta sličiti. Obje sve više ličimo na našu mamu Lidiju, a za koju godinu ćemo početi ličiti i na pokojnu babu Ružicu. Sandra ljudima djeluje otvorenije, jer voli pričati. Međutim, svi koji me dobro znaju, znaju da sam i ja takva. Mama nam kaže da su ljudi koji brzo pričaju osobe koje brzo misle, pa se tješimo da je to dobra osobina. Žao mi je što ne živimo u istom gradu. Zato imamo Viber grupu, gdje su i mama i tata. Tu svaki dan informiramo jedni druge šta nam se dešava u životu", ispričala je Sanja prošle godine za portal Ladies In.

'S obitelji živi u Njemačkoj'

Novinarka danas s obitelji živi u Njemačkoj. Njezin suprug Damir Arnaut imenovan je bosanskohercegovačkim ambasadorom u Berlinu, a ondje će zajedno s djecom ostati do isteka njegovog mandata.

"Djecu treba upisati u škole. Borna početkom srpnja polaže i težak prijemni na engleskom jeziku za internacionalnu srednju školu, trebamo pronaći stan, smjestiti se… Ali vjerujem da ćemo u svim tim obvezama pronaći bar desetak dana za uživanje na Jadranu. Sandra nas stalno zove kod sebe, u njihovu kuću u Crikvenicu, mada mi kao pravi Bosanci, najviše volimo Makarsku rivijeru. Tako da ćemo napraviti neku kombinaciju", otkrila je Bagarić-Arnaut.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Što o stereotipu da 'Nema stranca do Bosanca' misle Enis Bešlagić, Ćiro Blažević i Sandra Bagarić

Tekst se nastavlja ispod oglasa